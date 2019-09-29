Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Назначение бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Здесь главное - чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы гражданин имел российское гражданство. И в этом плане соблюдение российских законов является главным критерием.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 09:01
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Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4
Автоновости дня 02:32
Экономика
Америка готовит для Китая страшную кару
Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Авто
Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru 06:44
Армия и оружие
В Черном море начались испытания новейшего МРК «Ингушетия»
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, малый ракетный корабль «Ингушетия» проекта 21631 «Буян-М» начал заводские испытания в Черном море.
Военное дело 07:31
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Общество
В Магнитогорске уволили детского тренера из-за откровенных фото в сети
Детского тренера по кикбоксингу уволили из магнитогорского центра «Максимум» из-за откровенной фотосессиии в сети.
Общественная служба новостей 27 сентября в 10:49
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Политика
Киевская авиакомпания прекратила рейсы в Алма-Ату из-за запрета России
В декабре 2014 года Украина ввела санкции против 27 российских авиакомпаний, потребовав от них около 300 млн гривен (около $5,3 млн) из-за полетов в Крым, а в октябре следующего года полностью прекратила воздушное сообщение с Россией, на что Москва ответила зеркально.
РБК 13:45
Футбол
Рахимов подал в отставку с поста наставника «Ахмата»
Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов в прямом эфире заявил о своей отставке.
Газета.Ru 15:36
Здоровье
Врачи назвали первые признаки микроинсульта
Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.
Живая Кубань 27 сентября в 09:41
Политика
Особое мнение: Сергей Марков
Политолог Сергей Марков был в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 13:45
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Армия и оружие
Шойгу рассказал о планах РФ по отражению агрессии
Глава оборонного ведомства России заявил о том, что Россия готовится к отражению агрессии со стороны Соединенных Штатов.
Политическая Экспертиза вчера в 07:08
Политика
СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера»
Источники в дипломатических кругах сообщили, что украинские представители дали устное согласие на подписание «формулы Штайнмайера» в ближайшее время.
Московский Комсомолец 14:37
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Космос
Apple выпускают свой сериал про альтернативную историю NASA
DixiNews 27 сентября в 13:47
Политика
Бабича назначили первым замглавы Минэкономразвития
Бывший российский посол в Белоруссии Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития России.
RT на русском 15:54
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class
После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.
SpeedMe вчера в 23:15
Космос
Спутниковую систему мониторинга лесов запустят по всему ДФО
В Хабаровском крае удалось значительно сократить объёмы незаконных рубок леса, а всё благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов со спутника.
АиФ Хабаровск вчера в 02:26
Происшествия
Осужден болельщик «Зенита», ударивший офицера ОМОН в Петербурге
Напомним, 3 августа 2019 года в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром» около одного из входов стадиона произошло столкновение болельщиков «Зенита» с бойцами ОМОН Росгвардии.
REGNUM 14:56
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru 11:40
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Армия и оружие
Дональд Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил США
На церемонии смены руководителей Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Трамп отметил, что у Вашингтона есть оборудование, информацию о котором ещё никогда не разглашалась.В конце июля Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя комитета начальников штабов.
Говорит Москва 15:47
Происшествия
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой во второй раз
Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками: она снова стала мамой. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции.
StarHit.ru 13:20
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40