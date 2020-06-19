Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико. «Мы считаем это внутренним делом Белоруссии», - заявил журналистам Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела соседней страны.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали задержание претендента на пост президента Белоруссии Бабарико

Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
ТАСС05:31

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В Кремле прокомментировали задержание претендента на пост президента Белоруссии Бабарико

ТАСС05:31

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах

Lenta.ru05:47

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русском05:45

Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии

Газета.Ru05:36

Песков заявил об отсутствии у Кремля кандидатов на выборах в Белоруссии

РБК05:33

Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

Московский Комсомолец05:49

Песков прокомментировал задержание Бабарико

РИА Новости05:48
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Газета.Ru 10:24
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Культура

Скончался заслуженный артист России Василий Стоноженко

Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко. Об этом в пятницу сообщили в российском Союзе театральных деятелей.
Культуромания 09:24
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
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Политика

Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны

Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
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Авто

Электромобили в России могут быть выгоднее бензиновых машин

Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 07:46
5
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Футбол

Гвардиола сообщил, что Сане уйдет из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что немецкий форвард Лерой Сане отказался продлевать контракт с клубом.
Нева Спорт 09:06
Общество

В Портленде протестующие снесли памятник Джорджу Вашингтону

Деловое.ТВ 08:16
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
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Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
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Общество

С 20 июня в Оренбургской области открываются летние кафе

Указ подписал сегодня губернатор Денис Паслер. Однако уже в эту субботу могут открыться летние кафе, террасы и веранды.
Эхо Москвы в Оренбурге 10:25
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Наука

В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент

Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41
Армия и оружие

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
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Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
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Здоровье

Жители Подмосковья могут сдать тест на антитела к коронавирусу

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что жителям региона стал доступен тест на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 10:38
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховный суд подали два административных иска к Владимиру Путину, оспаривающих указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Readovka.ru вчера в 02:40
10K
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
5,3K
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Политика

Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
1
Политика

Путин раскритиковал работу контрольных управлений при ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 июня, раскритиковал работу контрольных управлений во время разлива топлива в Норильске.
Известия 08:03
15
Общество

Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
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Происшествия

Суд арестовал экс-замначальника управления банка «БФГ-Кредит»

По подозрению в растрате на сумму не менее 12,9 млрд рублей Главным следственным управлением СК России были задержаны в Москве экс-заместитель председателя правления банка Михаил Дорогинин, Горлин и бывшая сотрудница банка "БФГ-кредит" Юлию Финкельштейн (отправлена пол домашний арест).
ТАСС 04:12
8
Политика

Премьер Украины заявил о начале второй волны коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны коронавируса в стране, передает «Страна.ua».
Lenta.ru 10:44
Происшествия

Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи

Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.
Московский Комсомолец 09:18
Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что туристический сезон в России может открыться с 1 июля.
REGNUM 07:15
31
Футбол

ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»

Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Армия и оружие

Все современные российские танки будут показаны на параде Победы

Из современных образцов российских танков на параде покажут Т-72Б3 и Т-80БВМ.
Военное дело 10:00
1
Футбол

В «Сочи» ответили на призыв сыграть с «Ростовом» молодёжью

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на призывы выставить на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» состав 2003 года рождения.
Чемпионат 10:01
Космос

Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней

Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com вчера в 03:23
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Как работают Яндекс.Новости?
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