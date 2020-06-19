Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

с чего всё началось

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико. «Мы считаем это внутренним делом Белоруссии», - заявил журналистам Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

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