Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико. «Мы считаем это внутренним делом Белоруссии», - заявил журналистам Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела соседней страны.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали задержание претендента на пост президента Белоруссии Бабарико

Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
ТАСС05:31

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Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

Московский Комсомолец05:49

Песков прокомментировал задержание Бабарико

РИА Новости05:48

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русском05:45

Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии

Газета.Ru05:36

Песков заявил об отсутствии у Кремля кандидатов на выборах в Белоруссии

РБК05:33

В Кремле прокомментировали задержание претендента на пост президента Белоруссии Бабарико

ТАСС05:31

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах

Lenta.ru05:47
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

REGNUM 07:15
25
Наука

Аккамуляторные батареи станут более прочными и энергоемкими

«Существует огромный интерес к замене жидких электролитов в современных аккамуляторах на керамические материалы, так как они безопаснее и могут обеспечить более высокую плотность энергии», – рассказывает Кристос Атанасиу, ученый из Технической школе Брауна и ведущий автор исследования.
Evo-rus.com 08:49
1
Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
93
Здоровье

В Волгоградской области 5 человек заразились от комаров дирофиляриозом

В Роспотребнадзоре отметили, что в Волгоградской области каждый год выявляют несколько случаев дирофиляриоза.
Волга-Медиа 07:51
17
Общество

Аксёнов: воды Симферополю хватит на 90 дней

Запасов питьевой воды Симферополю хватит на 90 дней. На случай дефицита приняты меры. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
News.ru 09:02
7
Политика

Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
4
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
253
Шоу-бизнес

Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
25
Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
24
Общество

В США скончался сын Никиты Хрущева

Новая газета 00:33
396
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
75
Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто

Тарантас Ньюс 17 июня в 10:57
13
Общество

Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
155
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
768
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
3K
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
Газета.Ru 06:35
700
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
24
Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости 07:10
123
Политика

Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили

Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:04
724
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
4,9K
Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости 08:00
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая впервые почти за полвека погибли военные

Ситуация в пограничном районе Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли рукопашные схватки с участием около 250 китайских и индийских солдат.
BFM.ru 17 июня в 13:53
749
Политика

Песков счел голословными заявления Минска по поводу «Газпрома»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес компаний "Газпром" со стороны Белоруссии являются голословными.
Газета.Ru 08:26
74
Политика

Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса

Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:29
3
Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
138
Политика

Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента

Эксперты из Университета Стоуни-Брука спрогнозировали победу Трампа на предстоящих выборах с вероятностью в 91%.
RuNews24.ru 01:06
70
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
5,2K
Общество

Участники протестов в Портленде снесли памятник Джорджу Вашингтону

REGNUM 07:55
9
Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
2
Шоу-бизнес

Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

Gazeta.SPb вчера в 23:18
2,3K
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