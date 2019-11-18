Политика

REGNUMREGNUMКремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Союзном государстве

РИА Новости06:16

Кремль объяснил слова Лукашенко про условия интеграции с Россией

РБК07:11

Кремль обратил внимание на эмоциональность высказываний Лукашенко о Союзном государстве

Коммерсантъ06:31

В Кремле ответили на заявления Лукашенко об отношениях с Россией

RT на русском07:23

В Кремле оценили слова Лукашенко о союзе с Россией

Известия05:31

Песков: Кремль исходит из незыблемости взаимной выгоды союза с Белоруссией

ТАСС05:26

Кремль обратил внимание на эмоциональность слов Лукашенко о Союзном государстве

Интерфакс05:22
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Общество

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RT на русском 07:22
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Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
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Kleo.ru вчера в 04:08
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Xiaomi и Redmi решили обновить до оболочки MIUI 11 большую часть своих смартфонов, включая самые старые и дешевые модели.
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Томский губернатор Сергей Жвачкин решил сделать вторник, 31 декабря, выходным днем по просьбе женщин.
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Общество

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В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Российская газета 06:57
Авто

Как правильно прогревать двигатель машины зимой, рассказали эксперты

Специалисты советуют прогревать двигатель по крайней мере до тех пор, пока обороты не упадут с повышенных (прогревочных) до холостых.
Волгоградская правда 15 ноября в 22:16
Политика

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Закупка Египтом российских истребителей поставит Каир под угрозу американских санкций, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.
РИА Новости 08:00
Футбол

ЦСКА разгромил СКА в товарищеском футбольном матче

Московский ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском футбольном матче.
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Общество

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Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
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Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
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Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов впервые поцеловался в шоу «План Б»

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Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»

Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
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Фильм «Джокер» собрал в прокате $1 млрд

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Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
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20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Вести.Ru 07:56
Армия и оружие

Названа поставляемая Ирану российская военная техника

Иран получает от России ненаступательное вооружение и военную технику, не подпадающую под санкции ООН, в том числе комплексы радиотехнической разведки.
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Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
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Умер российский писатель Игорь Сахновский

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Террористы ПНС Ливии захватили гражданский самолет в Мисурате

Восточная часть Ливии находится под контролем законно избранного правительства.
Политика Сегодня вчера в 15:00
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Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин

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Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
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Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума

По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
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