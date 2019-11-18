Политика

REGNUMREGNUMКремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали высказывания Лукашенко об отношениях с Россией

В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
РИА Новости06:16

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Кремль обратил внимание на эмоциональность высказываний Лукашенко о Союзном государстве

Коммерсантъ06:31

Кремль отреагировал на выпад Лукашенко против союза с Россией

Lenta.ru06:21

Кремль обратил внимание на эмоциональность слов Лукашенко о Союзном государстве

Интерфакс05:22

В Кремле оценили слова Лукашенко о союзе с Россией

Известия05:31

В Кремле прокомментировали эмоциональное высказывание Лукашенко

Газета.Ru05:29

Песков: Кремль исходит из незыблемости взаимной выгоды союза с Белоруссией

ТАСС05:26

В Кремле прокомментировали высказывания Лукашенко об отношениях с Россией

РИА Новости06:16
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Экономика

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
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Суточный объем торгов на бирже BitMEX достиг годового минимума

Объем торгов первой криптовалютой на бирже Bitmex опустился до годового минимума, согласно твиту пользователя CL.
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Политика

Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
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Некоторые оставляли более конструктивные реплики: «Так Алсу кажется еще моложе», «Такая длина освежает», «Совсем как девочка».
Wday.ru 03:56
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Украина подтвердила получение от России задержанных кораблей

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
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Политика

На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
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Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 16 ноября в 03:40
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Индийские астронавты приступят к тренировкам в России в 2020 году

Индийские астронавты в 2020 году пройдут курс тренировок в российском ЦПК.
News.ru 06:28
Общество

На портале госуслуг появится единое окно для заявлений

Правительство России приняло постановление, направленное на улучшение с 2020 года системы обратной связи с гражданами на едином портале государственных и муниципальных услуг, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Парламентская газета 06:51
Политика

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Газета.Ru 03:05
Общество

Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

Ведомости 06:09
Экономика

Греф назвал недостатки законопроекта о защите и поощрении инвестиций

Законопроект о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) требует серьезной доработки, поскольку он, в том числе, имеет ряд нечетко прописанных определений, а также ограничивает возможность реализации ряда проектов, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие

Пакистан успешно испытал баллистическую ракету «Шахин-1»

Испытание ракеты состоялось на следующий день после того, как главный конкурент Пакистана Индия провела первое ночное испытание ядерной баллистической ракеты средней дальности «Агни-II», пишет пакистанское издание Express Tribune.
Известия 05:01
Армия и оружие

«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Коммерсантъ 00:52
Общество

Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»

Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
РИА Новости 03:10
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Общество

Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

Lenta.ru вчера в 23:29
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ASUS выпустила карту PCE-AX3000 с поддержкой Wi-Fi 6

Новая карта расширения, которая должна быть установлена только в слот расширения компьютера PCI, поддерживающий стандарт х1, обеспечивает поддержку сетей 802.11 практически всех поколений – от bgn до ас и нового ах.
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Шоу-бизнес

Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену

Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену и выступил вместе с матерью.
Дни24 вчера в 07:58
Технологии

Хакеры научились ломать Android через Bluetooth-гарнитуру

Американские специалисты по кибербезопасности нашли способ взлома через наушники смартфона на Android.
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Общество

В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни

В Санкт-Петербурге таинственно исчез заместитель начальника Северо-Западной таможни, сообщает АБН.
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Общество

Минобороны взыскивает с РКЦ «Прогресс» более 2 миллиардов рублей

15 ноября в арбитражный суд Москвы подало заявление министерство обороны РФ. Сумма заявленных требований – 2,1 млрд рублей.
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Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
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Политика

Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность

Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
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Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
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В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Известия 05:15
Политика

Кремль назвал дату «нормандского саммита»

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В России появится обновленный Jaguar XE

Российские дилеры бренда объявили старт продаж обновлённого седана Jaguar XE 2020 модельного года.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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