Политика

REGNUMREGNUMКремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией

RT на русском07:23

Кремль объяснил слова Лукашенко про условия интеграции с Россией

РБК07:11

Песков: Кремль исходит из незыблемости взаимной выгоды союза с Белоруссией

ТАСС05:26

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией

РИА Новости06:16

В Кремле оценили слова Лукашенко о союзе с Россией

Известия05:31

Кремль обратил внимание на эмоциональность высказываний Лукашенко о Союзном государстве

Коммерсантъ06:31

Кремль обратил внимание на эмоциональность слов Лукашенко о Союзном государстве

Интерфакс05:22
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Политика

В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
RT на русском 11:10
Общество

В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Газета.Ru 02:11
Политика

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита

"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Газета.Ru 12:26
Политика

Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии

Кадры разгона демонстрантов в прямом эфире показывает телеканал "Рустави-2". Спецназ оттеснил митингующих от здания грузинского парламента.
Вести.Ru 08:29
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
РБК вчера в 17:48
Политика

Украине вернули задержанные в Керченском проливе военные корабли

Украине вернули военные корабли, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы.
КП - Крым 06:16
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Футбол

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»

Metaratings вчера в 09:47
Космос

Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса

Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
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Происшествия

Скандальный липецкий дорожник уступил место молодому специалисту

Говорят, что не без Вострикова в 2012 году в Левобережном районе города образовались несколько «резиновых квартир», в которые без разрешения собственников на время скандальных довыборов в горсовет зарегистрировали сотни жителей иных районов Липецка, чтобы те смогли отдать голоса за нужных Михаилу Гулевскому кандидатов.
Gorod48 02:00
Гаджеты

Samsung удешевит смартфоны из-за конкуренции с Xiaomi и Huawei

Samsung намерена составить серьезную конкуренцию компания Xiaomi и Huawei, но для этого ей нужно снизить стоимость смартфонов.
Газета DAILY 12:20
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 12:41
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

Медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов в Ставрополье

В больнице Буденновска Ставропольского края младшая медсестра не проследила за подготовкой катетеров, один из которых использовался пациентом с ВИЧ.
ТК Звезда 15 ноября в 15:22
Экономика

Арабы купят разработчика «Вертолетов России»

Эмиратский Tawazun, один из акционеров Aurus, собрался приобрести 50 процентов акций компании «ВР-Технологий», которая входит в холдинг «Вертолеты России» и занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
Lenta.ru 12:06
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Происшествия

Российский полицейский насмерть сбил пенсионерку

Замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва (Свердловская область) Максим Иванцов на автомобиле Kia Stinger сбил пенсионерку, она скончалась на месте от полученных травм.
Lenta.ru 11:08
Общество

Президент Сербии Вучич выписался из больницы и возвращается к работе

Президент Сербии Александар Вучич в понедельник, 18 ноября, вернулся домой после лечения в Военно-медицинской академии (ВМА) Белграда, куда он был госпитализирован в пятницу из-за проблем с сердцем, сообщает РТС.
Газета.Ru 12:58
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru 04:19
Авто

Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail

Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
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Политика

Песков подтвердил дату саммита «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату встречи глав государств в «нормандском формате», она состоится 9 декабря.
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Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
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Общество

«Яндекс» обновит «золотую акцию»

Первую "золотую акцию" "Яндекса" получил в 2010 году Сбербанк: она давала госбанку право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании.
Коммерсантъ 04:34
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Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы

Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Ридус вчера в 19:15
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Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

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Ученые назвали причину внезапной остановки сердца

Люди умирают от внезапной остановки сердца. Дайджест научной работы опубликован на сайте MedicalXpress.
Телеканал 360° 07:18
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
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Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
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