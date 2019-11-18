Политика

REGNUMREGNUMКремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией

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Кремль объяснил слова Лукашенко про условия интеграции с Россией

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Песков: Кремль исходит из незыблемости взаимной выгоды союза с Белоруссией

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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией

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В Кремле оценили слова Лукашенко о союзе с Россией

Известия05:31

Кремль обратил внимание на эмоциональность высказываний Лукашенко о Союзном государстве

Коммерсантъ06:31

Кремль обратил внимание на эмоциональность слов Лукашенко о Союзном государстве

Интерфакс05:22
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Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Происшествия

Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Интерфакс 12:57
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
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Фанаты Трусовой раскритиковали Слуцкую за слова о фигуристке

Газета.Ru 09:45
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ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»

Хоккеисты московского ЦСКА проиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от череповецкой "Северстали" в овертайме.
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Здоровье

Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен

Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
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Хоккей

Хоккеист «Салавата Юлаева» Маннинен не доиграл матч КХЛ с «Авангардом»

РИА Новости 12:37
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Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
ТАСС Спорт 03:48
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru 08:58
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома

Три человека погибли в результате стрельбы, утроенной неизвестным возле супермаркета в американском городе Дункан (штат Оклахома).
Российская газета 13:23
Наука

Изучены генетические линии жителей Финляндии

Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
Goroday.ru вчера в 01:39
Политика

США продлили лицензию Huawei на 90 дней

Администрация США приняла решение отложить введение ограничений в отношении китайской корпорации Huawei на 90 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского министерства торговли.
Газета.Ru 12:04
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

РИА Новости 08:28
Футбол

Месси и Дибала выйдут с первых минут в матче Аргентины против Уругвая

Газета.Ru 13:45
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Политика

Порошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте

Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия.
Российский Диалог 07:20
Происшествия

Протестующие подожгли мост у кампуса университета в Гонконге

Российская газета вчера в 18:50
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
РБК 12:26
Гаджеты

Google из-за угрозы слежки заблокировала приложение от Xiaomi

В уведомлении говорится, что приложение заблокировано Google Play Protect в связи с тем, что оно может собирать личные данные пользователей.
Astera 12:48
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

США и Турция 17 октября договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе с Сирией, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
РИА Новости 13:40
Общество

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 14:20
Здоровье

Названы ранние признаки воспаления и рака поджелудочной железы

Медицинские специалисты отмечают, что воспаление поджелудочной железы у человека является очень опасным для здоровья заболеванием, так как может перерасти в рак жизненно важного органа.
Ugpressa.ru 13:50
Общество

Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
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Здоровье

Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник

Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.
Парламентская газета 01:56
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Шоу-бизнес

32-летняя Анна Чиповская показала себя в образе блондинки

Анну Чиповскую публика давно привыкла видеть исключительно в образе роковой брюнетки.
Вокруг ТВ 07:35
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Кирилл Новиков: первое большое интервью. Селекция «Динамо», Филипп, советы отца

Главный тренер бело-голубых в беседе с корреспондентом «СЭ» не только ответил на самые актуальные вопросы, но и подробно рассказал о своей карьере.
Спорт-Экспресс 08:00
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
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