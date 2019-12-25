Политика
Экономика сегодняКремль прокомментировал заявления Лукашенко о покупке газа реверсом
Если у Белоруссии есть более выгодные варианты покупки газа, чем у России, то она вольна ими воспользоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке газа реверсом.
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Общество
Бизнесмен выставил на продажу сибирское село
Происшествия
В Забайкалье двое юношей убили и расчленили подростка
В Агинском районе Забайкальского края задержали двоих 18-летних местных жителей по подозрению в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
Политика
Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Энергетика
Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»
Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Политика
Большинство европейцев выступают за улучшение отношений с Россией
Большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание двусторонних отношений Европейского союза и России, свидетельствуют данные опроса.
Происшествия
СМИ: организатор патриотических игр три дня насиловал 12-летнюю пропавшую девочку
В Москве поймали педофила, который в течение трех суток насиловал 12-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсети.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле девочки в Уфе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось
Волчек подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, а теперь еще и нестабильное.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Происшествия
В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком
В Екатеринбурге ученик школы № 24 напал на учительницу с молотком.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Здоровье
Страховые поверенные, «Медицинский автобус» и «Мобильный фельдшер». Губернатор о предложениях по модернизации первичного звена
На итоговой коллегии минздрава обсудили дальнейшие шаги по улучшению качества медицинской помощи в первичном звене.
Общество
Расходы на достройку жилья для обманутых дольщиков оценили в ₽500 млрд
На строительство жилья для всех обманутых участников проектов по долевому строительству домов (дольщиков) потребуется дополнительно выделить около 500 млрд руб. Об этом заявил газете "Ведомости" гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун.
Музыка
В США умерла автор главной песни из сериала «Друзья»
Престижной награды автор удостоилась за работу над мюзиклом «Цветы лиловые полей» и фильмом «Полицейский из Беверли-Хиллз».
Политика
На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
Общество
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57
Музыка
Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Общество
Названы самые популярные подарки на Новый год в России
Средний чек на ювелирные украшения составил порядка 6,5 тыс. рублей, на детские игрушки — 3,1 тыс. рублей Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда "Общественное мнение", большинство жителей России будут дарить подарки к Новому году в основном родным, близким и любимому человеку (84%).
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Оказалось, что теория точно предсказывает эффект, оказываемый гравитационным полем Sgr A*. По словам ученых, пара черных дыр в ядре Млечного Пути должна испускать гравитационные волны, которые пока нельзя обнаружить с помощью существующих детекторов.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
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