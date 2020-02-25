На вопрос «Ведомостей», смогут ли принять участие в конкурсе оппозиционные политики, например те, кого не допустили к выборам в Мосгордуму – Илья Яшин или Любовь Соболь, – Комиссаров сказал, что никаких ограничений по политическим взглядам нет, главное – не выражать взгляды, нарушающие российское законодательство.

с чего всё началось

На этапе полуфиналов и финалов будут добавлены дополнительные требования, сказал Кириенко, в том числе социальный интеллект, умение общаться с людьми. По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.

Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму

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