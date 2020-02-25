Политика
ВедомостиКремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму
На этапе полуфиналов и финалов будут добавлены дополнительные требования, сказал Кириенко, в том числе социальный интеллект, умение общаться с людьми. По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
На вопрос «Ведомостей», смогут ли принять участие в конкурсе оппозиционные политики, например те, кого не допустили к выборам в Мосгордуму – Илья Яшин или Любовь Соболь, – Комиссаров сказал, что никаких ограничений по политическим взглядам нет, главное – не выражать взгляды, нарушающие российское законодательство.Ведомости04:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Политика
Путин рассказал о целях и ходе реализации нацпроектов в России
Президент России Владимир Путин заявил, что основной задачей при реализации национальных проектов является комплексное развитие страны.
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
Политика
Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Политика
Киев: вопрос о смертной казни является главным для украинцев
Украинцы считают, что возвращение смертной казни является первой проблемой, которую необходимо решить во время всенародного референдума, заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Общество
В Петербурге отказались согласовать марш Немцова из-за неясности целей акции
В Петербурге чиновники во второй раз отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова в центре города.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Общество
Посольство рекомендовало россиянам не посещать Северную Италию
«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Спорт
Борзаковский снял кандидатуру с выборов главы ВФЛА
Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Футбол
Рамос: думаю, у меня хорошие отношения с судьями
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал слова в адрес арбитра, которые он сказал после матча 25-го тура чемпионата с "Леванте" (0:1).
Экономика
«Ростелеком» через Tele2 купил разработчика биллинговых систем
Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
Общество
Юристы опубликовали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Более 30 адвокатов и юристов выступили в поддержку фигурантов дела «Сети», которых приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.
Происшествия
Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу при задержании до акции 27 июля
Футбол
Зидан высказался о травме Азара
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о травме бельгийского нападающего Эдена Азара.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Экономика
В Минфине допускают снижение ипотечной ставки ниже 8% в 2020 году
Средняя ставка по ипотеке в России может стать меньше 8% уже в текущем году.
Кино
Харрисон Форд пожелал «Индиане Джонсу 5» успеха фильмов Marvel
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Как сообщает Крашенинников, рабочая группа вышла на финишную прямую с точки зрения готовности текста.
Здоровье
Германия напугана вспышкой коронавируса в Италии
В Германии опасаются осложнения экономической ситуации, а также роста числа заразившихся коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.
Культура
Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям
Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева
Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
Политика
Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
Экономика
Мишустин позвал Ильтякова в Москву для доклада
Михаил Мишустин приехал в Курган сегодня днем.
Кино