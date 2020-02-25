Политика

ВедомостиВедомостиКремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму

На этапе полуфиналов и финалов будут добавлены дополнительные требования, сказал Кириенко, в том числе социальный интеллект, умение общаться с людьми. По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось

Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму

На вопрос «Ведомостей», смогут ли принять участие в конкурсе оппозиционные политики, например те, кого не допустили к выборам в Мосгордуму – Илья Яшин или Любовь Соболь, – Комиссаров сказал, что никаких ограничений по политическим взглядам нет, главное – не выражать взгляды, нарушающие российское законодательство.
Ведомости04:17

Подробнее о событии

Клишас, Яровая и Крашенинников научат «лидеров России» быть депутатами. В народные избранники пустят и оппозиционеров

Фонтанка.Ру08:24

Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму

Ведомости04:17

Стань депутатом Госдумы: Кремль устраивает конкурс для всех россиян

74.ru06:02

Стань депутатом Госдумы: Кремль устраивает конкурс для всех россиян

Нижний Новгород on-line06:02

Кремль запустит конкурс для желающих попасть в Госдуму и Совет Федерации

РБК05:42

Кремль запустил проект для всех желающих стать депутатами Госдумы

БИЗНЕС Online05:40

Кремль отберет будущих депутатов и сенаторов через конкурс

URA.Ru06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Политика

Путин рассказал о целях и ходе реализации нацпроектов в России

Президент России Владимир Путин заявил, что основной задачей при реализации национальных проектов является комплексное развитие страны.
RT на русском 06:32
Политика

Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
РИА Новости 07:12
Политика

Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса

Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
РИА Новости 08:22
Экономика

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Говорит Москва 22 февраля в 10:18
Политика

Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor 02:02
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Инфорос вчера в 04:46
Политика

Киев: вопрос о смертной казни является главным для украинцев

Украинцы считают, что возвращение смертной казни является первой проблемой, которую необходимо решить во время всенародного референдума, заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
News.ru 08:40
Экономика

Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Газета.Ru 01:03
Общество

В Петербурге отказались согласовать марш Немцова из-за неясности целей акции

В Петербурге чиновники во второй раз отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова в центре города.
Интерфакс 07:23
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Происшествия

В Екатеринбурге бывший чиновник осуждён на девять лет

REGNUM 03:53
Общество

У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Ведомости 07:31
Общество

Посольство рекомендовало россиянам не посещать Северную Италию

«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
RT на русском 08:32
Спорт

Борзаковский снял кандидатуру с выборов главы ВФЛА

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Sport.ru 07:59
Футбол

Рамос: думаю, у меня хорошие отношения с судьями

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал слова в адрес арбитра, которые он сказал после матча 25-го тура чемпионата с "Леванте" (0:1).
Чемпионат 08:36
Экономика

«Ростелеком» через Tele2 купил разработчика биллинговых систем

Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
Finam.Ru 04:40
Общество

Юристы опубликовали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»

Более 30 адвокатов и юристов выступили в поддержку фигурантов дела «Сети», которых приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.
Дождь 06:38
Происшествия

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу при задержании до акции 27 июля

Росбалт 08:36
Футбол

Зидан высказался о травме Азара

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о травме бельгийского нападающего Эдена Азара.
Газета.Ru 08:29
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс 01:15
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС 06:28
Экономика

В Минфине допускают снижение ипотечной ставки ниже 8% в 2020 году

Средняя ставка по ипотеке в России может стать меньше 8% уже в текущем году.
REGNUM 05:11
Кино

Харрисон Форд пожелал «Индиане Джонсу 5» успеха фильмов Marvel

Kinonews.ru 02:42
Политика

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Как сообщает Крашенинников, рабочая группа вышла на финишную прямую с точки зрения готовности текста.
Замана 07:05
Здоровье

Германия напугана вспышкой коронавируса в Италии

В Германии опасаются осложнения экономической ситуации, а также роста числа заразившихся коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.
Expert.ru 05:21
Культура

Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям

Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
ТАСС 06:44
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
VSE42.RU 04:11
Политика

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
RT на русском 06:38
Экономика

Мишустин позвал Ильтякова в Москву для доклада

Михаил Мишустин приехал в Курган сегодня днем.
Znak.com 08:31
Кино

Disney раскрыла детали загадочного проекта Luminous по «Звездным войнам»

Киноафиша России 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Кириенко
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Герой Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации с 24 апреля по 24 августа 1998.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное