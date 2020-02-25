Политика
ВедомостиКремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму
На этапе полуфиналов и финалов будут добавлены дополнительные требования, сказал Кириенко, в том числе социальный интеллект, умение общаться с людьми. По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.
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с чего всё началось
На вопрос «Ведомостей», смогут ли принять участие в конкурсе оппозиционные политики, например те, кого не допустили к выборам в Мосгордуму – Илья Яшин или Любовь Соболь, – Комиссаров сказал, что никаких ограничений по политическим взглядам нет, главное – не выражать взгляды, нарушающие российское законодательство.Ведомости04:17
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Культура
Выставку Церетели в Пекине пришлось перенести из-за коронавируса
Минкультуры РФ выступило с рекомендацией о переносе выставки президента Российской академии художеств (РАХ), скульптора и художника Зураба Церетели.
Экономика
У рыбаков Дальнего Востока начались трудности с поставкой рыбы в Китай
Рыбаки Дальнего Востока столкнулись с трудностями при поставках рыбы в китайские порты, поскольку работа рыбоперерабатывающих комбинатов Китая приостановлена из-за распространения коронавируса, сообщил "Интерфаксу" руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на представителей ряда российских рыбодобывающих компаний.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Экономика
В ИКАР оценили влияние закрытия заводов на стоимость сахара в России
Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов заявил «Известиям», что закрытие трех сахарных заводов в 2020 году не отразится на стоимости сахара в стране.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Футбол
Матч Лиги чемпионов между «Лионом» и «Ювентусом» пройдет при зрителях
Футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Лионом" и туринским "Ювентусом" пройдет при зрителях, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса на севере Италии, сообщается на официальном сайте французского клуба.
Технологии
Huawei создаст в России систему искусственного интеллекта
Китайская компания Huawei в рамках конференции OpenTalks.AI представила стратегию перехода в новую эру искусственного интеллекта и заявила, что создаст в России комплексную экосистему ИИ.
Общество
Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии
В связи с распространением коронавируса в Италии российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в северные регионы страны.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Футбол
Рамос высказался об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков
Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Манчестер Сити» в ЛЧ, а также прокомментировал отстранение «горожан» от еврокубков на два года.
Армия и оружие
США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией
Футбол
ЦСКА разгромил «Уфу» в контрольном матче
Шоу-бизнес
Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты
Композитор Артем Иванов раскрыл детали сотрудничества с такими известными певицами, как Светлана Лобода и Лолита Милявская, а также рассказал, сколько артистки платят за качественный хит.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Политика
Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Общество
Названы регионы России с самым грязным воздухом
Городами с самым грязным воздухом названы Красноярск, поселок Зырянка в Якутии и Владивосток.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Политика
ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
Евросоюз во вторник, 25 февраля, утвердил мандат, открывающий переговоры о будущем партнёрстве с Великобританией после брексита, и передал Еврокомиссии переговорную миссию.
Общество
На горнолыжном курорте в Сочи начнут принимать оплату токенами
Блокчейн-платформа «Норникеля» позволит россиянам использовать токены для бронирования авиабилетов и оплаты на горнолыжном курорте в Сочи, сообщает Bloomberg.
Здоровье
Калининградские власти пообещали купить лекарство для девочки со СМА
Общество
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Общество
Более половины розничных магазинов Apple в Китае возобновляют работу
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук сообщил сотрудникам на прошлой неделе, что розничные магазины в Китае "начинают открываться заново, но мы сталкиваемся с более медленным возвратом к нормальным условиям, чем ожидали".
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Наука
В Китае сообщили о разработке новой вакцины от коронавируса
В качестве основы для изготовления вакцины были использованы обыкновенные пекарские дрожжи, а главным компонентом стал S-белок (Spike-белок) нового коронавируса, который используется в качестве мишени для генерации антител в организме больного.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Шоу-бизнес
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Политика
Помпео рассказал об условии для подписания соглашения с «Талибаном»
Соединённые Штаты подпишут соглашение с запрещённым в России движением «Талибан» о выводе войск 29 февраля, если режим сокращения насилия будет соблюдаться.