Политика

ВедомостиВедомостиКремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму

На этапе полуфиналов и финалов будут добавлены дополнительные требования, сказал Кириенко, в том числе социальный интеллект, умение общаться с людьми. По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.
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с чего всё началось

Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму

На вопрос «Ведомостей», смогут ли принять участие в конкурсе оппозиционные политики, например те, кого не допустили к выборам в Мосгордуму – Илья Яшин или Любовь Соболь, – Комиссаров сказал, что никаких ограничений по политическим взглядам нет, главное – не выражать взгляды, нарушающие российское законодательство.
Ведомости04:17

Подробнее о событии

Клишас, Яровая и Крашенинников научат «лидеров России» быть депутатами. В народные избранники пустят и оппозиционеров

Фонтанка.Ру08:24

Кремль отберет будущих депутатов и сенаторов через конкурс

URA.Ru06:34

Кремль запустил проект для всех желающих стать депутатами Госдумы

БИЗНЕС Online05:40

Стань депутатом Госдумы: Кремль устраивает конкурс для всех россиян

Нижний Новгород on-line06:02

Кремль запустит конкурс для желающих попасть в Госдуму и Совет Федерации

РБК05:42

Стань депутатом Госдумы: Кремль устраивает конкурс для всех россиян

74.ru06:02

Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму

Ведомости04:17
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Культура

Выставку Церетели в Пекине пришлось перенести из-за коронавируса

Минкультуры РФ выступило с рекомендацией о переносе выставки президента Российской академии художеств (РАХ), скульптора и художника Зураба Церетели.
Газета Культура 09:39
Экономика

У рыбаков Дальнего Востока начались трудности с поставкой рыбы в Китай

Рыбаки Дальнего Востока столкнулись с трудностями при поставках рыбы в китайские порты, поскольку работа рыбоперерабатывающих комбинатов Китая приостановлена из-за распространения коронавируса, сообщил "Интерфаксу" руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на представителей ряда российских рыбодобывающих компаний.
Интерфакс 05:21
Политика

Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году

В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
RuNews24.ru вчера в 14:41
Экономика

В ИКАР оценили влияние закрытия заводов на стоимость сахара в России

Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов заявил «Известиям», что закрытие трех сахарных заводов в 2020 году не отразится на стоимости сахара в стране.
Известия 09:01
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Футбол

Матч Лиги чемпионов между «Лионом» и «Ювентусом» пройдет при зрителях

Футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Лионом" и туринским "Ювентусом" пройдет при зрителях, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса на севере Италии, сообщается на официальном сайте французского клуба.
РИА Новости 08:10
Технологии

Huawei создаст в России систему искусственного интеллекта

Китайская компания Huawei в рамках конференции OpenTalks.AI представила стратегию перехода в новую эру искусственного интеллекта и заявила, что создаст в России комплексную экосистему ИИ.
МонаВиста 09:25
Общество

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии

В связи с распространением коронавируса в Италии российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в северные регионы страны.
РБК 10:10
Экономика

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
RT на русском 06:22
Футбол

Рамос высказался об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Манчестер Сити» в ЛЧ, а также прокомментировал отстранение «горожан» от еврокубков на два года.
Vprognoze.ru 09:34
Армия и оружие

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

РИА Новости вчера в 16:07
Футбол

ЦСКА разгромил «Уфу» в контрольном матче

Газета.Ru 22 февраля в 13:59
Шоу-бизнес

Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты

Композитор Артем Иванов раскрыл детали сотрудничества с такими известными певицами, как Светлана Лобода и Лолита Милявская, а также рассказал, сколько артистки платят за качественный хит.
Что происходит 04:11
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Интерфакс вчера в 12:13
Политика

Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса

Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
РИА Новости 08:22
Общество

Названы регионы России с самым грязным воздухом

Городами с самым грязным воздухом названы Красноярск, поселок Зырянка в Якутии и Владивосток.
9111.ru 09:44
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Общество

ВВС США начнут летать на электрических и гибридных аэротакси

N+1 02:09
Политика

ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией

Евросоюз во вторник, 25 февраля, утвердил мандат, открывающий переговоры о будущем партнёрстве с Великобританией после брексита, и передал Еврокомиссии переговорную миссию.
RT на русском 07:57
Общество

На горнолыжном курорте в Сочи начнут принимать оплату токенами

Блокчейн-платформа «Норникеля» позволит россиянам использовать токены для бронирования авиабилетов и оплаты на горнолыжном курорте в Сочи, сообщает Bloomberg.
Компания 03:06
Здоровье

Калининградские власти пообещали купить лекарство для девочки со СМА

РИА Новости вчера в 14:57
Общество

Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться

РИА Новости вчера в 23:06
Общество

Более половины розничных магазинов Apple в Китае возобновляют работу

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук сообщил сотрудникам на прошлой неделе, что розничные магазины в Китае "начинают открываться заново, но мы сталкиваемся с более медленным возвратом к нормальным условиям, чем ожидали".
Вести.Ru 03:56
Происшествия

Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

Вести.Ru 02:23
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:59
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС 04:14
Наука

В Китае сообщили о разработке новой вакцины от коронавируса

В качестве основы для изготовления вакцины были использованы обыкновенные пекарские дрожжи, а главным компонентом стал S-белок (Spike-белок) нового коронавируса, который используется в качестве мишени для генерации антител в организме больного.
Life.ru 00:45
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
RuNews24.ru вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак

Pravda.Ru вчера в 08:04
Политика

Помпео рассказал об условии для подписания соглашения с «Талибаном»

Соединённые Штаты подпишут соглашение с запрещённым в России движением «Талибан» о выводе войск 29 февраля, если режим сокращения насилия будет соблюдаться.
News.ru 10:11
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Сергей Кириенко
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Герой Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации с 24 апреля по 24 августа 1998.
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