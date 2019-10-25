Экономика
СолидарностьКремль проверит данные о закрытии 700 тысяч малых предприятий
Кремль разберется со статистикой активности субъектов малого и среднего бизнеса в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения СМИ со ссылкой на Минэкономразвития о закрытии за год около 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 17:01
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Кремль согласовал новые меры борьбы с теневым оборотом наличных
В Кремле обсудили дополнительные меры по пресечению теневого оборота наличных, сообщает официальный сайт администрации президента РФ.
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