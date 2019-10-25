Экономика
СолидарностьКремль проверит данные о закрытии 700 тысяч малых предприятий
Кремль разберется со статистикой активности субъектов малого и среднего бизнеса в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения СМИ со ссылкой на Минэкономразвития о закрытии за год около 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 17:01
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Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
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Музыка
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В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
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