Экономика
СолидарностьКремль проверит данные о закрытии 700 тысяч малых предприятий
Кремль разберется со статистикой активности субъектов малого и среднего бизнеса в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения СМИ со ссылкой на Минэкономразвития о закрытии за год около 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось
Из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 14:00
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В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса
РИА Новости25 октября в 07:40
Песков: Кремль разберется с данными об активности предприятий малого и среднего бизнеса
ТАСС25 октября в 08:36
Песков прокомментировал информацию МЭР о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса
ФАН25 октября в 07:52
В Кремле «попробуют разобраться» с данными о закрытии субъектов малого бизнеса
Росбалт25 октября в 08:48
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
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