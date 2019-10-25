Экономика

СолидарностьСолидарностьКремль проверит данные о закрытии 700 тысяч малых предприятий

Кремль разберется со статистикой активности субъектов малого и среднего бизнеса в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения СМИ со ссылкой на Минэкономразвития о закрытии за год около 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

В Минэкономразвития рассказали о массовом закрытии юридических лиц

Из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 14:00

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Кремль проверит данные о закрытии 700 тысяч малых предприятий

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Позиции малого и среднего бизнеса в России пошатнулись

Коммерсантъ FM25 октября в 11:23

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости25 октября в 07:40

Песков: Кремль разберется с данными об активности предприятий малого и среднего бизнеса

ТАСС25 октября в 08:36

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъ25 октября в 08:16

Песков прокомментировал информацию МЭР о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

ФАН25 октября в 07:52

В Кремле «попробуют разобраться» с данными о закрытии субъектов малого бизнеса

Росбалт25 октября в 08:48
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Lenta.ru 06:25
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Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

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Аргументы недели 25 октября в 15:25
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

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Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
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В Донецке взорвали вышку сотовой связи

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Армия и оружие

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Шоу-бизнес

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Российская газета 08:50
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«Металлург» проиграл «Сибири» и прервал победную серию в КХЛ

Газета.Ru 09:08
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Эрдогана разозлил Париж и огорчил Тегеран

Президент России Владимир Путин провёл в Сочи 6-часовую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Футбол

Вратаря «Ганновера» удалили с поля за случайный удар соперника

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Армия и оружие

Российские военные прибыли в Египет на учения ПВО

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Секретный американский челнок X-37B провел в космосе два года

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Администрация Волгоградской области пополнит автопарк 11 автомобилями

Исполнительная дирекция региона объявила электронный аукцион на закупку 11 автомобилей для служебного пользования.
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Разработан проект новой квантовой батареи

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Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
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Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

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Новый клип Александра Реввы набрал 4 миллиона просмотров за два дня

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На встрече выпускников в Техасе произошла стрельба

На вечеринке по случаю встречи выпускников в американском штате Техас произошла стрельба.
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