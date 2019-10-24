Экономика
КоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 17:01
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Космос
Der Spiegel (Германия): «Хватит ли ста тампонов на неделю в космосе?» (Der Spiegel)
Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами.
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Происшествия
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье.
Армия и оружие
BBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии
Из лагеря заключенных пропали около 50 россиянок с детьми, задержанных в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти
Ведомство со ссылкой на снимки космической разведки утверждает, что сирийская нефть «под надежной охраной военнослужащих США» активно добывается и массово направляется на переработку за пределы Сирии.
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Экономика
Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
Общество
Бутина рассказала о планах по возвращению в Россию
Бутина призналась, что очень хочет домой, и после освобождения из американской тюрьмы ей нужно еще какое-то время, чтобы адаптироваться.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Политика
Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Футбол
Головин помог «Монако» одолеть «Нант»
"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Хоккей
Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк в матче с «Ванкувером»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк своей команды в матче с "Ванкувером".
Технологии
Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку
Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экраны
Общество
На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку
На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".
Общество
Синоптики сообщили о ночных заморозках, гололедице и снеге в Москве
На следующей неделе в Москве ожидаются ночные заморозки, гололедица, снег, температура воздуха опуститься до нуля.
Здоровье
Врач посоветовала, как сохранить здоровье человека при сидячей работе
В процессе сидячей работы нужно делать перерыв на разминку два раза в час, считает специалист.
Культура
Rolling Stone опубликовал список самых страшных сериалов в истории
Шоу-бизнес
Настя Каменских заставляет Потапа бегать в 6 утра
Девушка активно бежит впереди, а ее догоняет Потап.
Авто
Изменится способ расчета транспортного налога в РФ
Счетная палата РФ направила в правительство предложение изменить налоговое законодательство РФ, в частности, расчет транспортного налога в отношении автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Происшествия
Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат
Футбол
Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат
Клубы обсудили возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.