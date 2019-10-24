Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъвчера в 08:16

Стало известно влияние роста налогов на компании в России

Lenta.ruвчера в 07:43

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

Известия24 октября в 17:01

В России за год закрылось почти 700 тысяч фирм

РЕН ТВ24 октября в 19:24

В России за год закрылось почти 700 тысяч компаний. Причина

URA.Ru24 октября в 16:42

В России за год закрылось почти 700 юридических лиц - Известия

Аргументы и Факты24 октября в 21:46

Минэкономразвития РФ: в 2019 году из-за ухудшения экономических условий закрыто 668 тысяч юридических лиц

Полит.ру24 октября в 14:50
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Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

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Der Spiegel (Германия): «Хватит ли ста тампонов на неделю в космосе?» (Der Spiegel)

Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами.
ИноСМИ 00:39
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Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
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Происшествия

Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье

Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье.
Sibnovosti.ru вчера в 08:23
Армия и оружие

BBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии

Из лагеря заключенных пропали около 50 россиянок с детьми, задержанных в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).
Вести.Ru 01:29
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Ведомство со ссылкой на снимки космической разведки утверждает, что сирийская нефть «под надежной охраной военнослужащих США» активно добывается и массово направляется на переработку за пределы Сирии.
Ведомости 03:56
Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Экономика

Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Интерфакс вчера в 16:19
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 24 октября в 06:35
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Общество

Бутина рассказала о планах по возвращению в Россию

Бутина призналась, что очень хочет домой, и после освобождения из американской тюрьмы ей нужно еще какое-то время, чтобы адаптироваться.
Экономика сегодня 00:04
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика

Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Lenta.ru вчера в 20:49
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва вчера в 05:01
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Футбол

Головин помог «Монако» одолеть «Нант»

"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Газета.Ru вчера в 17:01
Хоккей

Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк в матче с «Ванкувером»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк своей команды в матче с "Ванкувером".
Газета.Ru 03:26
Технологии

Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку

Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra вчера в 00:41
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экраны

Gazeta.SPb вчера в 19:30
Общество

На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку

На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".
РЕН ТВ вчера в 14:18
Общество

Синоптики сообщили о ночных заморозках, гололедице и снеге в Москве

На следующей неделе в Москве ожидаются ночные заморозки, гололедица, снег, температура воздуха опуститься до нуля.
Газета.Ru 03:54
Здоровье

Врач посоветовала, как сохранить здоровье человека при сидячей работе

В процессе сидячей работы нужно делать перерыв на разминку два раза в час, считает специалист.
Волга-Медиа 02:58
Культура

Rolling Stone опубликовал список самых страшных сериалов в истории

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Настя Каменских заставляет Потапа бегать в 6 утра

Девушка активно бежит впереди, а ее догоняет Потап.
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Авто

Изменится способ расчета транспортного налога в РФ

Счетная палата РФ направила в правительство предложение изменить налоговое законодательство РФ, в частности, расчет транспортного налога в отношении автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей.
iReactor 03:59
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Политика

США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета вчера в 19:43
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал вчера в 07:59
Футбол

Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат

Клубы обсудили возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.
Sportbox.RU вчера в 16:16
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