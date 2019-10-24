Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъвчера в 08:16

Стало известно влияние роста налогов на компании в России

Lenta.ruвчера в 07:43

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

Известия24 октября в 17:01

В России за год закрылось почти 700 тысяч фирм

РЕН ТВ24 октября в 19:24

В России за год закрылось почти 700 тысяч компаний. Причина

URA.Ru24 октября в 16:42

В России за год закрылось почти 700 юридических лиц - Известия

Аргументы и Факты24 октября в 21:46

Минэкономразвития РФ: в 2019 году из-за ухудшения экономических условий закрыто 668 тысяч юридических лиц

Полит.ру24 октября в 14:50
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

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Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
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Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева

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Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона

«Барселона» планирует расстаться с главным тренером Эрнесто Вальверде по окончании текущего сезона.
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Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
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В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
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Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

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Общество

Украина перейдет на зимнее время

В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
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Шесть человек госпитализированы после взрыва газа в кафе Улан-Удэ

Шесть человек доставлены в больницы после взрыва бытового газа и пожара в кафе в Улан-Удэ.
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Общество

Дерипаска выиграл суд у западных СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем крупным СМИ Великобритании и США о защите чести и деловой репутации, следует из картотеки арбитражных дел.
Lenta.ru вчера в 12:38
Происшествия

В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах

Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Футбол

Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти

По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
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В бундестаге призвали вывести войска США из Германии

Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
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Власти Калифорнии эвакуируют более 50 тысяч человек из-за пожаров

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Сотовые операторы от SMS-сообщений откажутся

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в США четыре крупнейших сотовых оператора решили заменить привычные СМС на новый стандарт.
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Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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Астронавты НАСА на МКС временно перенесли «чайник» и «плиту» в другой американский модуль из-за проблем с кухней, одолжив для этого кабель у российских космонавтов.
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Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу

Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
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В Белоруссии мужчине вынесли смертный приговор за убийство младенца

РЕН ТВ вчера в 09:21
Происшествия

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей

В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
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В ARM объявили о продолжении сотрудничества с Huawei

Британский разработчик архитектуры процессоров ARM продолжит сотрудничество с китайской компанией Huawei после вступления в силу американских санкций.
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Политика

Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе

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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Российскую «Ангару» достроят только к 2025 году

Тяжелая ракета семейства «Ангара» будет отвечать требованиям Минобороны к 2025 году, заявил РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» (входит в «Центр Хруничева») Сергей Кузнецов.
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