Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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Песков: Кремль разберется с данными об активности предприятий малого и среднего бизнеса

ТАССвчера в 08:36

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъвчера в 08:16

Стало известно влияние роста налогов на компании в России

Lenta.ruвчера в 07:43

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новостивчера в 07:40

В России за год закрылось почти 700 тысяч фирм

РЕН ТВ24 октября в 19:24

В России за год закрылось почти 700 тысяч компаний. Причина

URA.Ru24 октября в 16:42

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

Известия24 октября в 17:01
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Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Происшествия

В Уфе насильник надругался над чиновницей в подъезде

Отмечается, что мужчина совершил в отношении женщины развратные действия сексуального характера, после чего убежал.
Life.ru 05:28
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Общество

Мария Бутина прилетела в Россию

Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вышла на свободу лишь 18 месяцев спустя, прилетела в Россию.
ТК Звезда 04:35
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Футбол

«Тамбов» — «Уфа»: Костюков открыл счет в матче

«Тамбов» открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России против «Уфы».
Спорт-Экспресс 07:14
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС вчера в 06:51
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Общество

В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке

Акция в память о жертвах "Норд-Оста" проходит в Москве у Театрального центра на Дубровке, на ступенях выставили свечи по числу погибших, жители города несут цветы и игрушки к памятной доске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:31
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести войска США из Германии

Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру вчера в 03:05
Политика

В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
Газета.Ru 05:52
Авто

Бренд Nissan может отказаться от марки Datsun

Автоновости дня 23 октября в 06:55
Происшествия

СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме

Российская газета 00:11
Фигурное катание

Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM вчера в 01:43
Политика

Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса

Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Pravda.Ru 06:11
Политика

Владимир Карасёв: Известный польский историк выступил против русофобии

Всемирно известный польский историк русской философии, заслуженный профессор Польской академии наук и американского университета Нотр Дам Анджей Валицкий презентовал книгу «О России иначе».
Новостной фронт 07:00
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Общество

Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из тюрьмы в США, в интервью RT и Sputnik заявила, что не ожидала ареста, так как жила иллюзией о верховенстве права в Соединённых Штатах.
RT на русском 06:30
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза реализацию меморандума по Сирии

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в рамках которого обсуждался вопрос реализации договорённостей Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
RT на русском 06:43
Армия и оружие

РБК: Россия перебросит С-300 на границу с Афганистаном

Коммерсантъ 06:51
Общество

Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни

Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Газета.Ru 02:43
Космос

СМИ узнали дату следующих испытаний двигателей корабля Crew Dragon

REGNUM 06:52
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Общество

Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном

Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
REGNUM вчера в 20:24
Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
ТАСС Спорт 03:30
Политика

Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет

Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Комсомольская правда вчера в 15:43
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