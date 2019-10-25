Экономика
КоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 17:01
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Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Происшествия
В Уфе насильник надругался над чиновницей в подъезде
Отмечается, что мужчина совершил в отношении женщины развратные действия сексуального характера, после чего убежал.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Общество
Мария Бутина прилетела в Россию
Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вышла на свободу лишь 18 месяцев спустя, прилетела в Россию.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Футбол
«Тамбов» — «Уфа»: Костюков открыл счет в матче
«Тамбов» открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России против «Уфы».
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Общество
В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
Акция в память о жертвах "Норд-Оста" проходит в Москве у Театрального центра на Дубровке, на ступенях выставили свечи по числу погибших, жители города несут цветы и игрушки к памятной доске, передает корреспондент РИА Новости.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Политика
В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
Авто
Бренд Nissan может отказаться от марки Datsun
Происшествия
СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Политика
Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса
Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Политика
Владимир Карасёв: Известный польский историк выступил против русофобии
Всемирно известный польский историк русской философии, заслуженный профессор Польской академии наук и американского университета Нотр Дам Анджей Валицкий презентовал книгу «О России иначе».
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Общество
Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из тюрьмы в США, в интервью RT и Sputnik заявила, что не ожидала ареста, так как жила иллюзией о верховенстве права в Соединённых Штатах.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза реализацию меморандума по Сирии
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в рамках которого обсуждался вопрос реализации договорённостей Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Армия и оружие
РБК: Россия перебросит С-300 на границу с Афганистаном
Общество
Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни
Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Общество
Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном
Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
Хоккей
Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Политика
Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет
Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.