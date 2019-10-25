Экономика
КоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 17:01
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Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Автоспорт
Ферстаппена оштрафовали на три позиции по итогам квалификации Гран-при Мексики «Формулы-1»
Голландского пилота Макса Ферстаппена из команды Red Bull, выигравшего квалификацию Гран-при Мексики «Формулы-1», оштрафовали на три позиции на стартовой решетке.
Гаджеты
Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE
18-ядерный Core i9-10980XE потребляет намного меньше энергии, чем 8-ядерный Core i9-9900K.
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Происшествия
В Белоруссии мужчину приговорили к расстрелу за убийство младенца
Армия и оружие
WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
Гаджеты
RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen
Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Футбол
Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти
По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Армия и оружие
Два человека погибли при взрыве миномета «Молот» под Донецком
Два человека погибли при взрыве миномета "Молот" под Донецком. Об этом сообщает управление Народной милиции ДНР, передает ДАН.
Общество
Прокурор, выступавшая обвинителем в делах Устинова и Синицы, прочитала лекцию в МГУ
Двое сотрудниц прокуратуры Тверского района Москвы выступили с лекцией перед четверокурсниками факультета журналистики МГУ вместо пары по дисциплине «Право СМИ».
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Происшествия
Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
Здоровье
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Общество
В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии
Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии.
Музыка
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
Экономика
Бедность не доход: малоимущим должникам предлагают сохранить минимум
Правительству рекомендуют разработать законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума, невзирая на объем его задолженности перед банком.
Шоу-бизнес
Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Политика
Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.