Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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Песков: Кремль разберется с данными об активности предприятий малого и среднего бизнеса

ТАССвчера в 08:36

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

Известия24 октября в 17:01

Стало известно влияние роста налогов на компании в России

Lenta.ruвчера в 07:43

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новостивчера в 07:40

В России за год закрылось почти 700 тысяч фирм

РЕН ТВ24 октября в 19:24

В России за год закрылось почти 700 тысяч компаний. Причина

URA.Ru24 октября в 16:42

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъвчера в 08:16
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Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

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Украина перейдет на зимнее время

В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

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Ферстаппена оштрафовали на три позиции по итогам квалификации Гран-при Мексики «Формулы-1»

Голландского пилота Макса Ферстаппена из команды Red Bull, выигравшего квалификацию Гран-при Мексики «Формулы-1», оштрафовали на три позиции на стартовой решетке.
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Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE

18-ядерный Core i9-10980XE потребляет намного меньше энергии, чем 8-ядерный Core i9-9900K.
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Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады

Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Российская газета 18:20
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Происшествия

В Белоруссии мужчину приговорили к расстрелу за убийство младенца

Московский Комсомолец вчера в 09:05
Армия и оружие

WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС 14:57
Гаджеты

RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen

MobiDevices вчера в 05:57
Армия и оружие

Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru 13:47
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 04:18
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

РИА Новости 12:00
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Футбол

Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти

По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Армия и оружие

Два человека погибли при взрыве миномета «Молот» под Донецком

Два человека погибли при взрыве миномета "Молот" под Донецком. Об этом сообщает управление Народной милиции ДНР, передает ДАН.
РЕН ТВ 09:21
Общество

Прокурор, выступавшая обвинителем в делах Устинова и Синицы, прочитала лекцию в МГУ

Двое сотрудниц прокуратуры Тверского района Москвы выступили с лекцией перед четверокурсниками факультета журналистики МГУ вместо пары по дисциплине «Право СМИ».
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Происшествия

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей

В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55
Происшествия

Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
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Музыка

Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу

Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 24 октября в 16:00
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7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 16:35
Наука

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Общество

В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии

Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии.
Коммерсантъ 14:21
Музыка

В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Экономика

Бедность не доход: малоимущим должникам предлагают сохранить минимум

Правительству рекомендуют разработать законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума, невзирая на объем его задолженности перед банком.
Известия 24 октября в 17:01
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Политика

Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война

Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Life.ru 07:17
Здоровье

Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

Primpress.ru 15:30
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:06
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