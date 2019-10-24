Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъвчера в 08:16

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Lenta.ruвчера в 07:43

В России за год закрылось почти 700 тысяч компаний. Причина

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В России за год закрылось почти 700 тысяч фирм

РЕН ТВ24 октября в 19:24

В России за год закрылось почти 700 юридических лиц - Известия

Аргументы и Факты24 октября в 21:46

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

Известия24 октября в 17:01

Минэкономразвития РФ: в 2019 году из-за ухудшения экономических условий закрыто 668 тысяч юридических лиц

Полит.ру24 октября в 14:50
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На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

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Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.
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