Экономика
КоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 17:01
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Боттас не получил серьёзных травм
F1news.ru 15:41
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Врач посоветовала, как сохранить здоровье человека при сидячей работе
В процессе сидячей работы нужно делать перерыв на разминку два раза в час, считает специалист.
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Скончался автор песен «Песняров» Олег Молчан
Вечерняя Москва 10:06
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В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
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Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
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Футбол
В Германии арбитр назначил пенальти за фол запасного игрока
В первом тайме Сильвер Ганвула-М’Бусси пробил мимо ворот, но разминавшийся в это время запасной игрок хозяев остановил мяч в штрафной.
Sportbox.RU 14:24
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости 15:52
Происшествия
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Sibnovosti.ru вчера в 08:23
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Конор Макгрегор: «Смеюсь над водоносом Махачевым»
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, который предложил провести бой Конора и Ислама Махачева.
Матч ТВ 10:09
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Происшествия
Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком
На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.
REGNUM 12:46
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Российская газета вчера в 23:21
Армия и оружие
Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане
В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
Российская газета 09:41
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Космос
NASA отправит зонд для оценки количества льда на Луне
Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.
REGNUM 04:24
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
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В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 06:53
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Игры
Состоялся релиз The Outer Worlds
Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Cyber.sports.ru вчера в 03:30
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Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
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RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen
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Происшествия
В ДТП в Кировской области погибли четыре человека
По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
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Общество
В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям
В Пардаугаве в Риге вандалы осквернили памятник воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, а также оставили на монументе надпись «оккупанты» на латышском языке.
RT на русском 11:14
Футбол
Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
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Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
СКА проиграл «Локомотиву» со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
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