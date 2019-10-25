Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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В России за год закрылось почти 700 тысяч фирм

РЕН ТВ24 октября в 19:24

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъ25 октября в 08:16

Стало известно влияние роста налогов на компании в России

Lenta.ru25 октября в 07:43

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости25 октября в 07:40

Песков: Кремль разберется с данными об активности предприятий малого и среднего бизнеса

ТАСС25 октября в 08:36

В России за год закрылось почти 700 тысяч компаний. Причина

URA.Ru24 октября в 16:42

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

Известия24 октября в 17:01
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Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

RT на русском вчера в 04:36
Гаджеты

Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE

18-ядерный Core i9-10980XE потребляет намного меньше энергии, чем 8-ядерный Core i9-9900K.
Anonsens вчера в 05:27
Происшествия

Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась.
РБК вчера в 09:42
Политика

Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов из Белого дома", - говорится в тексте.
ТАСС вчера в 23:33
Экономика

Женщина-миллиардер из Африки намерена инвестировать в Россию

Женщина-миллиардер по версии Forbes планирует инвестировать в соотвествующие отрасли РФ, сообщает 27 октября ТАСС.
REGNUM вчера в 23:39
Фигурное катание

Брайан Орсер: «Горжусь тем, что Медведева не сдалась»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился впечатлениями от выступления россиянки в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс вчера в 19:58
Происшествия

Кировских срочников в части, где расстреляли восьмерых военных, нет

КП - Киров вчера в 06:23
Политика

Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Автоспорт

Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем

В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
F1news.ru вчера в 17:48
Политика

Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс вчера в 04:09
Армия и оружие

WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС вчера в 14:57
Общество

Лётные испытания ракеты «Ангара» запланированы на 2027 год

Генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов заявил, что лётные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракете-носителе повышенной грузоподъёмности «Ангара» запланированы на 2027 год.
RT на русском вчера в 23:47
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Экономика

СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
РБК вчера в 21:22
Армия и оружие

После побега из лагеря в Сирии пропали 50 россиянок с детьми

Snob.ru вчера в 04:33
Армия и оружие

Стрелков предрек скорое появление российских наемников в Ираке

В ближайшее время российские наемники могут активно включиться в боевые действия в Ираке, это станет логичным продолжением участия россиян в войне в Сирии.
URA.Ru вчера в 19:34
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество

Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни

Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.
Агентство Телеграф вчера в 11:24
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известия вчера в 22:15
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС 25 октября в 23:06
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета вчера в 15:15
Энергетика

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 24 октября в 08:56
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика

В США перевели проверку расследования Мюллера в статус уголовного дела

Проверка по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США переквалифицирована в статус уголовного дела.
Украина.ру 25 октября в 02:11
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 25 октября в 01:21
Шоу-бизнес

Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах

Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда 25 октября в 14:00
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