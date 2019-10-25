Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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с чего всё началось
Газета "Известия
" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщила, что из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
ТАСС25 октября в 08:36

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Кремль проверит данные о закрытии 700 тысяч малых предприятий

Солидарностьвчера в 07:33

Позиции малого и среднего бизнеса в России пошатнулись

Коммерсантъ FM25 октября в 11:23

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости25 октября в 07:40

Песков: Кремль разберется с данными об активности предприятий малого и среднего бизнеса

ТАСС25 октября в 08:36

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъ25 октября в 08:16

Песков прокомментировал информацию МЭР о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

ФАН25 октября в 07:52

В Кремле «попробуют разобраться» с данными о закрытии субъектов малого бизнеса

Росбалт25 октября в 08:48
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