Экономика
КоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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с чего всё началось
Газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщила, что из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.ТАСС25 октября в 08:36
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В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса
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