Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

В Минэкономразвития рассказали о массовом закрытии юридических лиц

Из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 14:00

Подробнее о событии

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости25 октября в 07:40

Песков: Кремль разберется с данными об активности предприятий малого и среднего бизнеса

ТАСС25 октября в 08:36

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъ25 октября в 08:16

Песков прокомментировал информацию МЭР о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

ФАН25 октября в 07:52

В Кремле «попробуют разобраться» с данными о закрытии субъектов малого бизнеса

Росбалт25 октября в 08:48

Позиции малого и среднего бизнеса в России пошатнулись

Коммерсантъ FM25 октября в 11:23

Кремль проверит данные о закрытии 700 тысяч малых предприятий

Солидарностьвчера в 07:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

РИА Новости вчера в 18:27
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Lenta.ru 00:09
Армия и оружие

Американские военные сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Коммерсантъ 00:23
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Политика

Зеленский прокомментировал перепалку с националистами в Донбассе

Комсомольская правда вчера в 12:58
Футбол

Из-за запасного игрока в Германии поставили пенальти

В конце первого тайма 23-летний запасной игрок «Хольштайна» Михаэль Эбервайн вместе с другими футболистами разминался за воротами своей команды.
Все про Спорт ру 01:11
Происшествия

В ДТП на Алтае погибли участницы группы «Сударушки»

В ДТП погибли восемь человек, в том числе три участницы "Сударушек" и сотрудница комитета по культуре района, сопровождавшая коллектив.
Вести.Ru вчера в 03:50
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
Происшествия

СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке

Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
ТАСС вчера в 10:07
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 25 октября в 13:12
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Армия и оружие

Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка

Через несколько месяцев Наталья родила ему сына Петра, но даже это не спасло их брак, распавшийся через год.
StarHit.ru вчера в 15:00
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Технологии

Сотовые операторы откажутся от SMS-сообщений

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в Америке сразу четыре крупнейших оператора заявили о переходе на новый стандарт и замене привычных всем SMS.
Новости Рязани 01:11
Гаджеты

RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen

MobiDevices 25 октября в 05:57
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ вчера в 13:18
Экономика

Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 25 октября в 07:31
Космос

СМИ узнали дату следующих испытаний двигателей корабля Crew Dragon

REGNUM вчера в 06:52
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину

Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Культура

Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club

Юморист Гарик Харламов исполнил две песни о телеведущем Владимире Соловьёве в передаче Comedy Club.
News.ru вчера в 08:17
Происшествия

В Прикамье приостановили поиски пропавшего самолёта

В Частинском районе Пермского края приостановлены поиски частного самолёта, который пропал 26 октября.
REGNUM вчера в 11:31
Армия и оружие

50 заключенных россиянок исчезли в Сирии

По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья

Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».
ФАН вчера в 19:14
Происшествия

Два ребенка погибли в ДТП под Челябинском

Отмечается, что в результате погибли четыре человека, двое из них дети.
Газета.Ru вчера в 21:41
Происшествия

В Кузбассе госпитализировали пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом

РИА Новости вчера в 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное