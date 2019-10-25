Из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

с чего всё началось

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

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