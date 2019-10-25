Экономика

СолидарностьСолидарностьКремль проверит данные о закрытии 700 тысяч малых предприятий

Кремль разберется со статистикой активности субъектов малого и среднего бизнеса в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения СМИ со ссылкой на Минэкономразвития о закрытии за год около 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

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