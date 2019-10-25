Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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с чего всё началось

В Минэкономразвития рассказали о массовом закрытии юридических лиц

Из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 14:00

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Кремль проверит данные о закрытии 700 тысяч малых предприятий

Солидарностьвчера в 07:33

Позиции малого и среднего бизнеса в России пошатнулись

Коммерсантъ FM25 октября в 11:23

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъ25 октября в 08:16

Песков: Кремль разберется с данными об активности предприятий малого и среднего бизнеса

ТАСС25 октября в 08:36

В Кремле «попробуют разобраться» с данными о закрытии субъектов малого бизнеса

Росбалт25 октября в 08:48

Песков прокомментировал информацию МЭР о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

ФАН25 октября в 07:52

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости25 октября в 07:40
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Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
Политика

Власти оценили план захвата Калининградской области Польшей и США

Вероятная потеря Калининградской области в результате потенциального военного конфликта между Россией и странами НАТО в Прибалтике является фантастическим прогнозом.
Lenta.ru 03:54
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Газета.Ru 02:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

РБК вчера в 18:50
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Газета.Ru вчера в 12:20
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Политика

Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе

RT на русском вчера в 08:34
Происшествия

Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств

МонаВиста вчера в 12:57
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество

Один строгий запрет Параскевы: это категорически нельзя делать 27 октября

27 октября Православная церковь чтит память Параскевы Сербской - христианской святой, которая после смерти родителей, раздав наследство нуждающимся, выбрала аскетический образ жизни, приняла постриг и отправилась на Святую землю.
Московский Комсомолец 00:09
Автоспорт

Макс Ферстаппен потерял три места на старте

F1news.ru вчера в 18:34
Футбол

Хорватский защитник считает Кокорина фантастическим футболистом

Газета.Ru 04:12
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Lenta.ru 00:09
Общество

Почти вся Европа переходит на зимнее время

Все страны Европы, за исключением России и Белоруссии, в ночь на воскресенье переводят стрелки часов на час назад — на зимнее время, информирует Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
РИА Новости вчера в 17:20
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Общество

Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище

Открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову состоится в воскресенье на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости сын актера Андрей Караченцов.
РИА Новости 04:23
Происшествия

В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Футбол

Вальверде покинет «Барселону» по окончанию сезона

Как сообщает AS, нынешний наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде уйдет из клуба в конце текущего сезона.
LiveSport.ru 02:22
Общество

Кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов

Свободная Пресса 00:59
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Здоровье

Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии

Справиться с неизбежной эпидемией могут только 13 стран, среди которых Великобритания, США, Австралия, Канада, Франция и Голландия, но и они, по оценкам ученых, долго не выдержат.
ТК Звезда 01:15
Шоу-бизнес

Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш

Газета.Ru вчера в 19:20
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 03:54
Футбол

Сигурдссон: знаю о проблемах «Динамо», но в игре все отходит на второй план

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что все сопутствующие обязательства не будут иметь значения на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против столичного "Динамо".
РИА Новости 03:44
Финансы

Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года

Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Коммерсантъ вчера в 02:58
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Общество

Не менее 40 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за лесных пожаров

Лесные пожары в Калифорнии привели к массовой эвакуации. В безопасное место будут вывезены от 40 до 50 тысяч человек.
Российская газета 24 октября в 22:29
Армия и оружие

На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет

Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия вчера в 05:18
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