Экономика
КоммерсантъКремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.
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с чего всё началось
Из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 14:00
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Песков: Кремль разберется с данными об активности предприятий малого и среднего бизнеса
ТАСС25 октября в 08:36
В Кремле «попробуют разобраться» с данными о закрытии субъектов малого бизнеса
Росбалт25 октября в 08:48
Песков прокомментировал информацию МЭР о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса
ФАН25 октября в 07:52
В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса
РИА Новости25 октября в 07:40
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