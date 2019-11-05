Политика
РИА НовостиКремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Футбол
Черчесов прокомментировал вызов игрока «Уфы» Фомина в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника "Уфы" Даниила Фомина.
МК-Спорт 09:03
Кино
Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077
3DNews вчера в 12:47
Происшествия
Школьницу в Адыгее могли убить ради телефона
Известия 10:20
Авто
Volkswagen начал серийное производство ID.3 в Цвиккау
SpeedMe вчера в 23:36
Футбол
РФС ответил ЦСКА на просьбу объяснить ошибки судьи в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча «Зенит» — ЦСКА Михаил Вилков должен был показать желтую карточку форварду петербуржцев Сердару Азмуну в самом начале матча.
РБК 06:19
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Наука
В польском бункере обнаружили колонию муравьев-каннибалов
Planet Today 05:28
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Авто
В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4
В социальных сетях появились первые фотографии салона будущего российского внедорожника.
Car.ru 02:29
Политика
Путин усомнился в правильности разделения на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:34
Общество
Как похищали персональные данные клиентов российских банков
5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.
ТАСС 08:28
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Экономика
Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
Исследователи из Университета штата Мичиган нашли способ взломать iPhone и некоторые умные колонки.
The GEEK 04:11
Шоу-бизнес
Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк
WomanHit.ru 10:35
Экономика
ФАС опасается банкротства производителей сахара из-за снижения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России допускает банкротство ряда российских сахарных заводов из-за падения цен на рынке, передает во вторник РИА Новости.
DP.RU 09:23
Политика
Путин назначил посла России в Великобритании
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов
Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд.
Газета.Ru 10:18
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Происшествия
В Петербурге мужчина получил условный срок за разглашение гостайны
Селиверстова приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также с запретом на один год заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне.
Телеканал Санкт-Петербург 09:54
Шоу-бизнес
Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы
Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей.
Lenta.ru 01:21
Путешествия
В Турции введут налог для туристов
С 2020 года туристы могут начать платить «налог на проживание», которым ранее власти Турции собирались обложить владельцев отелей.
URA.Ru 04:12
Технологии
В России создан беспилотный тягач КамАЗ
Беспилотный автомобиль был создан совместно с компанией «ВИСТ Групп» и казахского университета «Назарбаев».
iXBT.com 09:56
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Шоу-бизнес
Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения
Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru 02:45
Общество
Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей
Ранее житель Первомайского района Оренбургской области Виталий Снигур рассказал РИА Новости, что областное управление Роскомнадзора по решению суда закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", после чего он подал в районный суд иск о возмещении компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей.
РИА Новости 06:26