Политика
Lenta.ruКремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 9 декабря.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - запланирована в Елисейском дворце в понедельник после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина).ТАСС00:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Как родилась, почему провалилась и зачем снова воскресла попытка закончить войну в Донбассе
Комсомольская правдавчера в 05:44
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:31, Ашберн
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Спорт
Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
Политика
Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
Кулагин стал главой Оренбурга 20 декабря 2018 года. До этого он был заместителем премьер-министра Оренбургской области.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о подрыве военного ВСУ в Донбассе
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащий ВСУ подорвался у линии соприкосновения в районе населённого пункта Золотое.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Определена дата прихода зимней погоды в Москву
Четверг станет отправной точкой, которая сменит осеннюю прохладу на зимний режим.
Авто
Suzuki предложит россиянам новый компактный кроссовер Ignis
Появились сведения, что обновленная версия кроссовера Suzuki Ignis в 2020 году поступит в продажу на российский рынок.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев тратит деньги сына
Отец покойной певицы говорит, что известный телеведущий снял со счета 6-летнего Платона около двух миллионов рублей.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Общество
Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»
Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Футбол
«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
Происшествия
Российского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажира
После инцидента водитель высадил пассажира и уехал. В машине таксиста остались паспорт пострадавшего, а также его iPhone и банковские карты.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-13", запущенный 6 декабря с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а", пристыковался Международной космической станции (МКС).
Футбол
Егоров отказался комментировать слова Гинера в его адрес
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отказался комментировать заявление президента ЦСКА Евгения Гинера про работу арбитров в чемпионате России.
Здоровье
Названы любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Тернер рассказала, что в своей практике работала с людьми, которым оставалось жить несколько недель, но, резко изменив образ жизни и питания, они смогли побороть болезнь.
Происшествия
Чайка заявил о 163 уголовных делах по космодрому «Восточный»
С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области возбуждено 163 уголовных дела.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Спорт
Участию сборной России в матчах Евро-2020 ничего не угрожает
Президент WADA Крейг Риди прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом с участием России, передает Тне Іпdерепdепт.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Общество
Власти Греции отказались экстрадировать Винника в США и Францию
Греция отказалась выдать россиянина Александра Винника Франции и Соединенным Штатам.