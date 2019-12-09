Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - запланирована в Елисейском дворце в понедельник после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина).

с чего всё началось

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Спорт Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт» Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Общество Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии» Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.

Общество Глава Карачаево-Черкесии объявил 31 декабря выходным днем Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в понедельник подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.

Шоу-бизнес Сергей и Тата Бондарчук подали на развод Супруги подали заявление о разводе еще в середине ноября, и в ближайшее время их брак будет официально расторгнут.

Авто Заместители мэра Череповца получат новые иномарки В мэрии подчеркнули, что аукционы на покупку автомобилей объявили до вступления в должность нового мэра Вадима Германова, поэтому обновление автопарка не связано с кадровыми перестановками.

Общество Илон Маск впервые проехался за рулем Cybertruck по Малибу Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в субботу вечером заметили за рулем Cybertruck — шестиместного электропикапа компании Tesla, презентация которого состоялась 22 ноября, пишет портал Electrek.

Футбол Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят Больше всего беспокоит то, что я вижу недоумение моих молодых одноклубников, которые выходят на каждую тренировку, на каждый матч с горящими глазами, а потом сталкиваются с подобным судейством и не понимают, ради чего они вообще здесь играют.

Политика Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».