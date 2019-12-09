Политика
РИА НовостиВ Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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с чего всё началось
Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - запланирована в Елисейском дворце в понедельник после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина).ТАСС00:30
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Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
Спорт
Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Армия и оружие
ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море
Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Спорт
CRC WADA: Знаем имена всех подозрительных атлетов из базы данных LIMS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) располагает именами всех спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), даже тех, информация о которых была удалена.
Общество
Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Общество
Глава Карачаево-Черкесии объявил 31 декабря выходным днем
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в понедельник подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук подали на развод
Супруги подали заявление о разводе еще в середине ноября, и в ближайшее время их брак будет официально расторгнут.
Политика
В расписании Зеленского встреча с Путиным не предусмотрена
Ранее Зеленский заявлял о намерении провести личную встречу с Путину. Причем в Москве такую возможность допускают.
Армия и оружие
Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Авто
Заместители мэра Череповца получат новые иномарки
В мэрии подчеркнули, что аукционы на покупку автомобилей объявили до вступления в должность нового мэра Вадима Германова, поэтому обновление автопарка не связано с кадровыми перестановками.
Общество
Илон Маск впервые проехался за рулем Cybertruck по Малибу
Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в субботу вечером заметили за рулем Cybertruck — шестиместного электропикапа компании Tesla, презентация которого состоялась 22 ноября, пишет портал Electrek.
Авто
В Японии назвали победителя премии «Автомобиль года»
Организаторы конкурса «Автомобиль года – 2019-2020» (Car of The Year Japan) наконец-то определились с именем победителя.
Футбол
Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят
Больше всего беспокоит то, что я вижу недоумение моих молодых одноклубников, которые выходят на каждую тренировку, на каждый матч с горящими глазами, а потом сталкиваются с подобным судейством и не понимают, ради чего они вообще здесь играют.
Космос
Космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-13».
Общество
Хищение из бюджета предложили приравнять к госизмене
Глава «Национального антикоррупционного комитета», член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложением ужесточить меры по противодействию коррупции.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Политика
В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России
Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
Футбол
«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Политика
Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко
"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Шоу-бизнес
67-летняя Ирина Аллегрова шокировала публику смелым декольте
67-летняя певица выбрала эффектное длинное чёрное платье, расшитое пайетками.