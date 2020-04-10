с чего всё началось

Лидеры подтвердили свой настрой на координацию действий для того, чтобы стабилизировать ситуацию в торговле нефтью и минимизировать негативное влияния перепада цен нефтяных котировок на экономику. Ранее Трамп рассказал, что провел «хороший разговор» с Путиным и Сальманом.

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом

Общество Позднякова: Многие новосибирцы уже переболели коронавирусом в феврале Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время общения с горожанами, организованного в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте», дала ответ на вопрос о том, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале, до начала эпидемии.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.

Здоровье Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.

Религия РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.

Общество В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.

Политика В Коми сменился министр здравоохранения В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.

Экономика На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей "Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.

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Политика Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам 8 апреля ЦБ сообщил, что ставки по депозитам в России уже вернулись к росту: в третьей декаде марта средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны выросла до 5,38% с 5,15% в начале и середине месяца.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Общество В России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Общество Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Авто Опубликовали первые изображения нового Haval H5 В интернете опубликовали снимок дисплея мультимедийной системы, на котором изображен новый Haval H5, пишет «Твоё Авто».