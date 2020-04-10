Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом

Лидеры подтвердили свой настрой на координацию действий для того, чтобы стабилизировать ситуацию в торговле нефтью и минимизировать негативное влияния перепада цен нефтяных котировок на экономику. Ранее Трамп рассказал, что провел «хороший разговор» с Путиным и Сальманом.
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Кремля, лидеры трех стран обсудили «положение дел на рынках нефти», в том числе с учетом переговоров в рамках ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики стран G20.
Коммерсантъвчера в 19:42

Подробнее о событии

Путин заявил о плане дальше обсуждать с Трампом нефть и борьбу с COVID-19

РБК07:54

Путин обсудил с Трампом и саудовским королем сделку ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 19:42

Разговор Путина, Трампа и саудовского короля. Главное

Известия01:51

Кремль сообщил об итогах разговора Путина с Трампом и саудовским королем

Газета.Ru05:24

Трамп сообщил о «хорошем разговоре» с Путиным по нефти

РИА Новостивчера в 18:39

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русскомвчера в 19:26

Лидеры РФ, США и Саудовской Аравии подтвердили настрой на координацию на нефтяном рынке

ТАССвчера в 19:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Общество

В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:50
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи

Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Народные новости вчера в 17:30
Общество

Отслеживание заболевших COVID-19 не нарушает закон — Минкомсвязь РФ

Отслеживание за перемещениями заболевших коронавирусной пневмонией не нарушает российское законодательство.
ИА Красная Весна 07:11
Общество

Известный путешественник из Петербурга отравился цикутой и погиб

Известный путешественник из Санкт-Петербурга Александр Норко скончался, он отравился корнями ядовитого растения цикута, которое принял за корни кувшинки.
Газета.Ru 06:05
Общество

Позднякова: Многие новосибирцы уже переболели коронавирусом в феврале

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время общения с горожанами, организованного в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте», дала ответ на вопрос о том, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале, до начала эпидемии.
RuNews24.ru 02:49
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Здоровье

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом

Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 08:55
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Общество

В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Российская газета 07:52
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Политика

В Коми сменился министр здравоохранения

В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.
Коммерсантъ 06:58
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
Музыка

Пухляш и Александр Гудков снялись в новом клипе Cream Soda

Ролик снят на песню "Плачу на техно" и посвящен самоизоляции. Группа Cream Soda выпустила новый клип на песню "Плачу на техно".
Piter.tv 07:29
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру 08 апреля в 10:00
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

8 апреля ЦБ сообщил, что ставки по депозитам в России уже вернулись к росту: в третьей декаде марта средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны выросла до 5,38% с 5,15% в начале и середине месяца.
Forbes 02:59
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

В России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом

Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
ИА Красная Весна 04:14
Шоу-бизнес

Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что ведущие российские артисты никогда не платили налогов на свою концертную деятельность.
Телепрограмма 06:12
Общество

В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии

В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Калужский перекресток вчера в 17:34
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн

Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Известия 05:46
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Армия и оружие

В США китайские спутники назвали угрозой национальным интересам

Активность Китая в плане создания и запуска в космос коммерческих спутников может представлять серьезную угрозу экономическим интересам Соединенных Штатов.
Военное обозрение 06:25
Авто

Опубликовали первые изображения нового Haval H5

В интернете опубликовали снимок дисплея мультимедийной системы, на котором изображен новый Haval H5, пишет «Твоё Авто».
Газета DAILY вчера в 15:14
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Происшествия

В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены

В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Lenta.ru 07:49
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное