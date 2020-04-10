Коронавирус
RuNews24.ruВ Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом
Лидеры подтвердили свой настрой на координацию действий для того, чтобы стабилизировать ситуацию в торговле нефтью и минимизировать негативное влияния перепада цен нефтяных котировок на экономику. Ранее Трамп рассказал, что провел «хороший разговор» с Путиным и Сальманом.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры трех стран обсудили «положение дел на рынках нефти», в том числе с учетом переговоров в рамках ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики стран G20.Коммерсантъвчера в 19:42
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Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи
Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Общество
Отслеживание заболевших COVID-19 не нарушает закон — Минкомсвязь РФ
Отслеживание за перемещениями заболевших коронавирусной пневмонией не нарушает российское законодательство.
Общество
Известный путешественник из Петербурга отравился цикутой и погиб
Известный путешественник из Санкт-Петербурга Александр Норко скончался, он отравился корнями ядовитого растения цикута, которое принял за корни кувшинки.
Общество
Позднякова: Многие новосибирцы уже переболели коронавирусом в феврале
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время общения с горожанами, организованного в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте», дала ответ на вопрос о том, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале, до начала эпидемии.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Здоровье
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом
Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом
В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Политика
В Коми сменился министр здравоохранения
В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
Музыка
Пухляш и Александр Гудков снялись в новом клипе Cream Soda
Ролик снят на песню "Плачу на техно" и посвящен самоизоляции. Группа Cream Soda выпустила новый клип на песню "Плачу на техно".
Политика
Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
8 апреля ЦБ сообщил, что ставки по депозитам в России уже вернулись к росту: в третьей декаде марта средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны выросла до 5,38% с 5,15% в начале и середине месяца.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
В России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом
Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
Шоу-бизнес
Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что ведущие российские артисты никогда не платили налогов на свою концертную деятельность.
Общество
В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии
В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Общество
Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн
Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Армия и оружие
В США китайские спутники назвали угрозой национальным интересам
Активность Китая в плане создания и запуска в космос коммерческих спутников может представлять серьезную угрозу экономическим интересам Соединенных Штатов.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
В интернете опубликовали снимок дисплея мультимедийной системы, на котором изображен новый Haval H5, пишет «Твоё Авто».
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Происшествия
В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены
В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.