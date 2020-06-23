Политика
Lenta.ruКремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
На парад Победы в Москву в среду, 24 июня, прибудут лидеры десяти стран. Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Общество
Путин предложил снизить ставку страховых взносов в IT до 7,6%
Путин предложил снизить ставку страховых взносов в IT до 7,6% и ставку налога на прибыль до 3%.
ТАСС 10:46
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
Turkmenportal 04:42
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 21 июня в 06:28
Экономика
Путин разрешил становиться самозанятым с 16 лет
Глава государства сообщил, что с 1 июля у всех регионов появится право вводить режим самозанятых, а регистрироваться в качестве самозанятого можно будет не с 18, а с 16 лет.
Бухгалтерия.ру 10:46
Общество
Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно
В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе.
Интерфакс 06:26
Общество
Детские лагеря в Ленобласти заработают со 2 июля
Как стало известно 23 июня, всеобщая летняя оздоровительная кампания в Ленобласти стартует 2 июля.
Форпост Северо-Запад 09:57
Космос
Астрономы рассказали о неожиданной опасности комет
Профиль 21 июня в 05:38
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Экономика
Страховки от коронавируса оказались нерабочими
Центробанк проверил, как работают страховки от коронавируса, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему страхователю в выплате возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия.
Ведомости 08:16
Политика
Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса
Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
Происшествия
В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке
Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM 05:42
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Общество
Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы
RT на русском 09:38
Политика
Россия не допустила резкого падения курса рубля — Путин
Россия не допустила резкого падения курса рубля. Об этом президент Путин заявил в своем обращении к гражданам страны.
Пятый канал 10:40
Экономика
Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума
Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Вести.Ru 08:02
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Игры
Новый мод для The Witcher 3 добавляет в игру 10 пистолетов
Мод называется просто Firearms и добавляет в игре 10 моделей пистолетов, 7 типов амуниции трех тиров.
Srnsk 09:50
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Футбол
Болельщик «Бернли» не стал извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Небольшой самолет с баннером «Жизни белых важны» появился над манчестерским стадионом «Этихад» как раз в тот момент, когда футболисты «Манчестер Сити» и «Бернли» встали на одно колено в поддержку протестов против расовой дискриминации в США и других странах.
Советский спорт 05:26
Технологии
Обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Утечка произошла 22 июня, данные находятся в бесплатном доступе. Компания DeviceLock обнаружила утечку данных почти пяти миллионов россиян.
ТК Звезда 09:28
Гаджеты
Jaguar обновил электрический кроссовер I-Pace
Обновленный I-Pace получит от Jaguar встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, что означает, что возможность использовать трехфазное зарядное устройство как в различных общественных точках зарядки, так и дома.
SpeedMe 02:50
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Юрист указала на то, что неизвестно кому принадлежал "Бук" Украинские вооруженные силы могли случайно сбить малазийский Boeing МР17 в Донбассе в 2014 году, заявил адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе новых слушаний по делу авиакатастрофы в Гааге.
Деловое.ТВ 06:13