Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

На парад Победы в Москву в среду, 24 июня, прибудут лидеры десяти стран. Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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