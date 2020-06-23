Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве

Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
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Подробнее о событии

Кремль назвал состав зарубежных гостей на параде Победы 24 июня

Газета.Ru08:58

Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве

РБК08:01

Песков рассказал, кого пригласили на парад Победы в Москве

РИА Новости08:22

Отказы иностранных лидеров посетить Парад Победы напомнили детектив

Московский Комсомолец10:33

Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву

Коммерсантъ06:51

На Парад Победы прибудут десять зарубежных лидеров

Российская газета05:58

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском05:42
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Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей

Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
1,6K
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
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Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
5K
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
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Теннис

Джокович сдал положительный тест на коронавирус

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, организовавший "Адриатический тур", на котором участники и зрители никак не были защищены от коронавируса, объявил о положительном результате своего теста на COVID-19.
Газета.Ru 11:35
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике

RT на русском 11:49
Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
3,8K
Экономика

В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок

Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
Дума ТВ 10:22
Общество

Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса

Интерфакс 10:23
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM 05:42
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Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
18
Политика

Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса

Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
29
Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
97
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс вчера в 05:50
2,3K
Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело 10:51
24
Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от денег историка Олега Соколова

8 ноября прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко.
Говорит Москва вчера в 09:29
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Игры

Новый мод для The Witcher 3 добавляет в игру 10 пистолетов

Мод под названием Firearms выпустил моддер Roenaxx. Он добавляет в игре десять моделей пистолетов, а также семь типов амуниции 3-х тиров.
Evo-rus.com 12:30
4
Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
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Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
36
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
466
Политика

Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Обращение главы государства к россиянам длилось более 50 минут. В нем президент объявил о ряде новых мер поддержки граждан.
РБК 11:29
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