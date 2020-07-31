Политика
Mockva.ruКремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам.
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с чего всё началось
Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан.ТАСС06:05
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