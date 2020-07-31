Политика

Mockva.ruMockva.ruКремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам.
Читать в источнике
Комментировать552
с чего всё началось

Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены

Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан.
ТАСС06:05

Подробнее о событии

В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

РИА Новости06:37

Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии

Lenta.ru05:51

Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены

ТАСС06:05

В Кремле ответили, появилась ли трещина между РФ и Белоруссией из-за задержания россиян

Газета.Ru05:51

В Кремле прокомментировали контакты Москвы и Минска из-за задержанных россиян

Известия06:06

В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

RT на русском05:49

Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией

РБК06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:18, Ашберн

В Кремле ожидают, что задержанные под Минском граждане России, будут отпущены

КП - Беларусь06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

РИА Новости 09:09
Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
7
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса

Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России.
НИА Нижний Новгород 02:08
783
Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов

Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
13
Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

ТАСС 09:25
128
Политика

Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России

Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
REGNUM 08:17
Происшествия

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
16
Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Piter.tv 02:51
33
Экономика

Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
2,4K
Экономика

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли.
Коммерсантъ 08:25
5
Гаджеты

Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s

За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3. В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа.
Astera 09:30
2
Политика

Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
492
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
373
Происшествия

Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

РИА Новости 09:31
121
Происшествия

Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
290
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
164
Единоборства

Магомедшарипов проведет бой на турнире UFC 29 августа

Российский боец смешанного стиля (ММА) из Дагестана Забит Магомедшарипов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 29 августа.
Это Кавказ 05:58
Общество

Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
83
Общество

В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
15
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
162
Армия и оружие

Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57

ПолитРоссия 07:30
1
Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
392
Шоу-бизнес

Заболевшего коронавирусом Элджея увезли на скорой

Элджей и Настя Ивлеева недавно сообщили, что заболели коронавирусом.
StarHit.ru 08:35
16
Шоу-бизнес

Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа

Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news 10:08
17
Общество

34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске

В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
1
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
46
Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

По требованию гражданина росгвардеец будет обязан назвать должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.
РЕН ТВ 09:35
2
Общество

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
57
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
843
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное