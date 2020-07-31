Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан.

с чего всё началось

Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

Политика Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.

Экономика Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков. 2,4K

Гаджеты Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3. В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа. 2

Политика Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.

Происшествия Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа. 290

Единоборства Магомедшарипов проведет бой на турнире UFC 29 августа Российский боец смешанного стиля (ММА) из Дагестана Забит Магомедшарипов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 29 августа.

Общество Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78». 83

Общество Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году". 392

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 46