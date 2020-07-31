Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии

Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 31 июля. По его словам, задержанные являются сотрудниками одного из частных охранных предприятий.
Читать в источнике
Комментировать554
с чего всё началось

Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены

Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан.
ТАСС06:05

Подробнее о событии

В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

РИА Новости06:37

В Кремле прокомментировали контакты Москвы и Минска из-за задержанных россиян

Известия06:06

Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией

РБК06:47

В Кремле ответили, появилась ли трещина между РФ и Белоруссией из-за задержания россиян

Газета.Ru05:51

Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии

Lenta.ru05:51

В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

RT на русском05:49

Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены

ТАСС06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:47, Ашберн

В Кремле ожидают, что задержанные под Минском граждане России, будут отпущены

КП - Беларусь06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

РИА Новости 09:09
2
Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
18
Политика

Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе

МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 10:57
5
Общество

Фонтаны отключат в Петербурге в день ВДВ

Интерфакс - Россия 09:53
34
Политика

Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.
ТАСС 11:27
9
Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 06:26
9
Кино

Ван Дамм снимется в комедийном боевике для Netflix

Американский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм исполнит главную роль в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix.
Экономика сегодня 10:24
1
Политика

СК допустил консула из РФ к задержанным в Белоруссии россиянам

Российский консул в скором времени посетит граждан РФ, задержанных белорусскими правоохранителями.
iReactor 07:41
8
Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
47
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
352
Общество

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из клиник Москвы после болезни.
Вечерняя Москва 08:30
14
Общество

34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске

В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
1
Технологии

Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров

Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
Говорит Москва 00:52
1
Футбол

Президент ФК «Ростов» озвучил планы на сезон

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц назвал пятое место в РПЛ и выход в Лигу Европы хорошим результатом, но в целом остался разочарован итогами сезона, испорченного коронавирусом.
161.ru 08:30
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

RT на русском 03:17
Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

ТАСС 09:25
132
Кино

Том Круз слетает в космос на съемки нового фильма за $200 млн

Киностудия Universal Pictures выделяет 200 миллионов долларов на новый фильм Тома Круза, съемки которого частично пройдут в космосе.
Культуромания 10:39
5
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
133
Шоу-бизнес

Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
Общество

Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»

Вести.Ru 10:53
273
Футбол

Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым

Еще один футболист продлил контракт с чемпионом стран "Зенитом". Подпись под договором поставил 33-летний вратарь Михаил Кержаков.
Вести.Ru 11:16
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
2,5K
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
26
Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
628
Общество

«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных рейсов в Стамбул

Частота выполнения рейсов может меняться, а пассажирам отмененных рейсов вернут деньги.
Коммерсантъ 09:04
Транспорт

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Российские водители получат права нового образца. Начала реализовываться реформа нового дизайна удостоверений .
Политика Сегодня 08:15
205
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса

Начиная с сезона 2020/21 переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут, говорится в релизе.
Известия 08:44
Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
ТАСС 09:03
10
Происшествия

Вдова рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Жена музыканта Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве супруга.
RT на русском 11:25
306
Единоборства

Чимаев и Фергюсон бросили вызов Макгрегору, Конор согласился

CT news 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное