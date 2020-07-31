Политика
Lenta.ruКремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 31 июля. По его словам, задержанные являются сотрудниками одного из частных охранных предприятий.
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с чего всё началось
Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан.ТАСС06:05
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