Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».
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Дмитрий Песков
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35

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Бульба по-китайски. Беларусь теперь ищет кредиты не у России, а у Китая. А нефть — у Казахстана. Как это понимать?

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РБК25 октября в 07:45

Песков: Москва продолжает контакты с Минском по поводу госкредита

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Известия25 октября в 08:22

В Кремле считают переговоры о кредите с Китаем суверенным правом Белоруссии

РИА Новости25 октября в 07:25
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На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
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В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

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28 октября – День создания армейской авиации

Силовой блок 25 октября в 04:35
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

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ТАСС 20:30
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Вопрос дня: куда делись трупы старателей?

В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
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Газета.Ru 17:01
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Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против Бутиной

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Разговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку

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Политика

Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
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В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
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Экономика

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Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
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Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

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Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

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Весь мир увидел виновных в срыве Минских соглашений – МИД РФ

Благодаря высказанным лидером «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андреем Билецким угрозам весь мир увидел истинно виновных в блокировании выполнения Минских соглашений.
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Впавший в Турции в кому россиянин умер в самолете

Житель Сыктвкара, перенесший инсульт во время отдыха на курорте в турецкой Алании, умер на борту самолета Центра медицины катастроф, который должен был доставить его в родной Сыктывкар.
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