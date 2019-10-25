Экономика
КоммерсантъКремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».
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Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35
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Песков сообщил о продолжении переговоров РФ и Белоруссии по кредиту на $600 млн
Известия25 октября в 08:22
В Кремле считают переговоры о кредите с Китаем суверенным правом Белоруссии
РИА Новости25 октября в 07:25
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По данным военного ведомства, солдат мог открыть огонь из-за нервного срыва, вызванного некими личными обстоятельствами.
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Армия и оружие
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Экономика
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Если бы Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры, считает посол России в США Анатолий Антонов.
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Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
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Авто
В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Экономика
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Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
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Кино
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В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
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Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
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Весь мир увидел виновных в срыве Минских соглашений – МИД РФ
Благодаря высказанным лидером «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андреем Билецким угрозам весь мир увидел истинно виновных в блокировании выполнения Минских соглашений.
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Впавший в Турции в кому россиянин умер в самолете
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Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
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Экстракт брокколи оказался эффективным в борьбе с герпесом
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Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала
Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.