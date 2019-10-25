Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».
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Дмитрий Песков
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35

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Бульба по-китайски. Беларусь теперь ищет кредиты не у России, а у Китая. А нефть — у Казахстана. Как это понимать?

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РБК25 октября в 07:45

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Коммерсантъ25 октября в 08:06

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ТАСС25 октября в 07:39

Песков: Москва и Минск продолжают переговоры по кредиту в $600 млн

RT на русском25 октября в 07:35

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РИА Новости25 октября в 07:25
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СМИ: Лейтенанты не могут уволиться по своему желанию из вооруженных сил

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Газета.Ru 00:17
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Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
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Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
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