Экономика
КоммерсантъКремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».
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Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35
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Песков сообщил о продолжении переговоров РФ и Белоруссии по кредиту на $600 млн
Известия25 октября в 08:22
В Кремле считают переговоры о кредите с Китаем суверенным правом Белоруссии
РИА Новости25 октября в 07:25
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:12, Вашингтон
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