Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.

Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Политика Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Финансы Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию «Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.

Армия и оружие Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».

Фигурное катание Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.

Общество Плюсы новой накопительной пенсионной системы назвал экономист Параметры новой системы накопительной пенсии Минфин и Центробанк определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии, в ближайшее время законопроект о ГПП появится на общественном обсуждении.

Авто Обзор зимних шин сезона 19/20. Что купить? Michelin В зимнем сезоне 2019-2020 французская марка предлагает новые шипованные шины X-Ice North 4 и X-Ice North 4 для вседорожников.

Происшествия В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе Число пострадавших при хлопке газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

Общество «Победа» передумала резко повышать цены на билеты Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.

Космос Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.

Энергетика Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году Красная икра в России, несмотря на снижение вылова лососевых в этом году, вряд ли подорожает к Новому году сильнее обычного, сообщили РИА Новости эксперты рынка.

Общество Специалисты рассказали о способе пережить встречу с медведем Памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем в дикой природе составило министерство природных ресурсов Забайкалья.

Авто Презентован китайский пикап Great Wall Pao Концерн из Китая Great Wall добавил в свою линейку моделей новый пикап Pao в «рабочей» вариации.

Армия и оружие Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.

Общество В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии.

Общество Прокурор, выступавшая обвинителем в делах Устинова и Синицы, прочитала лекцию в МГУ Двое сотрудниц прокуратуры Тверского района Москвы выступили с лекцией перед четверокурсниками факультета журналистики МГУ вместо пары по дисциплине «Право СМИ».

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.

Здоровье Три молочных продукта вызывают рак простаты До сих пор влияние трех молочных продуктов на возникновение рака считалась малой.

Футбол Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.