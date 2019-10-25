Экономика
КоммерсантъКремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».
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Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35
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Песков сообщил о продолжении переговоров РФ и Белоруссии по кредиту на $600 млн
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Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио.
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«ПСЖ» обыграл «Марсель» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Франции.
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Россия и Япония хотят совместно создать космического робота
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