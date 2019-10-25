Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».
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Дмитрий Песков
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35

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RT на русском25 октября в 07:35

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РБК25 октября в 07:45

Песков: Москва продолжает контакты с Минском по поводу госкредита

ТАСС25 октября в 07:39

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Коммерсантъ25 октября в 08:06

В Кремле считают переговоры о кредите с Китаем суверенным правом Белоруссии

РИА Новости25 октября в 07:25
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Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара

В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

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