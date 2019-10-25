Экономика
КоммерсантъКремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».
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Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 07:35
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Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Политика
Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии
Постпред поинтересовался, что делает Запад для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучает других и выставляет все новые и новые условия.
Армия и оружие
Президент Сербии рассказал о закупке ЗРПК «Панцирь-С» у России
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград закупает у России один ЗРПК "Панцирь-С".
Общество
Суд признал недостоверными публикации зарубежных СМИ о Дерипаске
Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу признал не соответствующими действительности публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о бизнесмене Олеге Дерипаске, удовлетворив его иск о защите деловой репутации, следует из информации в картотеке дел.
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Шоу-бизнес
Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Общество
Суд Амстердама арестовал все акции дочки «Газпрома», заявил «Нафтогаз»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
Музыка
Пользователи Сети выбрали песни, которые через 20 лет станут классикой
Почти три тысячи пользователей социальной сети Reddit выбрали песни 2010-х годов, которые, по их мнению, через 20 лет станут классикой, сообщает BuzzFeed.
Армия и оружие
США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.
Общество
Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Происшествия
В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка
В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
Общество
Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России
Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал "Метеовести".
Общество
Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Политика
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ
В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.
Здоровье
Врач назвал симптомы гипертонического криза
Если повышенное артериальное давление не приходит в норму в течение 30–40 минут после приема лекарства — стоит задуматься о вызове врача.
Политика
В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину
Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что российская компания "Газпром" не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств.
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Армия и оружие
Эксперт предложил разместить выведенных из Сирии военных США в Грузии
Ранее американский эксперт Люк Коффи предложил разместить на территории Грузии американский военный контингент, выведенный из Сирии.