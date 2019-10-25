Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».
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Дмитрий Песков
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 07:35

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Эксперт предложил разместить выведенных из Сирии военных США в Грузии

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