Экономика
КоммерсантъКремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».
Читать в источнике
Оценить124
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35
с чего всё началось
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск не ведет переговоров с Москвой по поводу российского кредита на $ 600 млн, сообщает белорусское агентство «БелТа».Дождь25 октября в 06:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Бульба по-китайски. Беларусь теперь ищет кредиты не у России, а у Китая. А нефть — у Казахстана. Как это понимать?
Новая газета26 октября в 10:19
Песков сообщил о продолжении переговоров РФ и Белоруссии по кредиту на $600 млн
Известия25 октября в 08:22
В Кремле считают переговоры о кредите с Китаем суверенным правом Белоруссии
РИА Новости25 октября в 07:25
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Здоровье
Стал известен средний возраст диагностики рака в России
По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
Происшествия
Пьяный Джаред Падалеки из «Сверхъестественного» напал на мужчину
Популярный актер Джаред Падалеки был задержан за нападение на мужчину. Инцидент произошел в городе Остин.
Общество
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Происшествия
Отец устроившего расстрел в части в Забайкалье назвал причину трагедии
Отец Рамиля Салим Шамсутдинов не исключает дедовщину из причин случившегося в воинской части в Забайкальском крае.
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Общество
Роскачество дало советы по выбору тыквы
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с маленьким ребенком
Пропавшая семья найдена полицейскими на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга Молчановского района в поселок Белый Яр, возле населенного пункта Нибега.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 Конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Политика
США отказались передать России летчика Ярошенко
Власти США отказали РФ в передаче российского летчика Константина Ярошенко, обвиненного в Соединенных Штатах в причастности к торговле наркотиками и приговоренного к 20 годам лишения свободы.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась до $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Общество
Видеосервис Apple TV+ запустится без дубляжа на русский язык
Стриминговый сервис Apple TV+, запуск которого состоится 1 ноября, не будет содержать закадровой озвучки на русском языке.
Автоспорт
Шварцман: говорю в Европе, что в России медведи гуляют по улицам
Чемпион "Формулы-3" российский пилот команды Prema Racing и программы SMP Racing Роберт Шварцман в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о стереотипах, существующих в Европе в отношении России и ее граждан, и отличии менталитета россиян и европейцев.
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар», сообщается в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук.
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
Политика
Бутина рассказала об извинениях ФБР и судьи перед ней
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что судья и прокурор извинились перед ней после судебного заседания.
Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Общество
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Гаджеты
BIOS с AGESA 1.0.0.4 действительно повышают частоту AMD Ryzen 3000
Напомним, что ранее в этом месяце компания MSI сообщила, что новые библиотеки AGESA 1.0.0.4 принесут более 100 улучшений системам на базе процессоров Ryzen 3000.
Политика
Президент Ирака поставил под сомнение надежность США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность его союзника, США, находится под большим вопросом.
Общество
Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Пилот Геннадий Белоглазов, который управлял частным легкомоторным самолетом "Сессна", погиб.
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Происшествия
В Петербурге выпал первый снег, на дорогах ДТП и пробки
В Петербурге в воскресенье вечером пошел первый снег.