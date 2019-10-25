Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по поводу выдачи кредита в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее белорусская сторона заявила, что не рассчитывает на кредит от Москвы.
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Дмитрий Песков
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 07:35

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