Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.

Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

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