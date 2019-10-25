Экономика
КоммерсантъКремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке».
Читать в источнике
Оценить87
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 07:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 08:09
Армия и оружие
В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию
Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада поссорить Россию и Белоруссию
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
Lenta.ru 09:57
Культура
Завтра юную астраханку покажут в популярном шоу «Танцы»
Астрахань FM 07:36
Общество
Суд Амстердама арестовал все акции дочки «Газпрома», заявил «Нафтогаз»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Общество
Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
Общество
Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM вчера в 22:09
Армия и оружие
США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.
RT на русском 09:36
Шоу-бизнес
Решетова прогулялась с сыном в парке
Модель показала живот через 8 дней после родов Молодая избранница Тимати Анастасия Решетова наслаждается первыми днями материнства.
WomanHit.ru 09:19
Кино
Вышел финальный трейлер последнего эпизода «Звездных войн»
Финальная часть киносаги выйдет в мировой прокат 19 декабря 2019 года.
UfacityNews.ru 22 октября в 08:52
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 11:07
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Здоровье
Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru вчера в 17:13
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 23 октября в 12:21
Общество
«Досье»: Материалы дела об убийстве российских журналистов в ЦАР опровергают версию о грабеже
Материалы дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике опровергают версию о грабеже, - сообщает центр "Досье".
Эхо Москвы 09:05
Политика
В Симферополе выбрали главу администрации
Горсовет Симферополя в пятницу по результатам конкурса на замещение должности главы администрации утвердил кандидатуру директора муниципального предприятия Елены Проценко, передает корреспондент ТАСС с сессии горсовета.
ТАСС 09:39
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
РИА Новости 05:29
Энергетика
Минфин разработал меры поддержки НПЗ после просьбы Грефа
Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые позволят нефтяникам получать выплаты из бюджета в обмен на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
РБК 08:34
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
Вести.Ru вчера в 20:14
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Футбол
Владимир Пономарев: Бабаев признал ошибку с трансфером Гогуа
Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Bookmaker-ratings.ru 05:55
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 06:43
Футбол
«Ротор» пожаловался на Слуцкого в РФС за фразу «Дебилы руководят»
В интервью Евгению Савину нынешний тренер голландского «Витесса» сказал о том, что по его мнению сейчас волгоградским «Ротором» руководят дебилы.
Metaratings 08:58
Общество
Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России
Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал "Метеовести".
РИА Новости 08:13