По словам пресс-секретаря российского президента, на встрече могут быть подняты ключевые проблемные вопросы. В частности, Путин и Зеленский могут обсудить ситуацию с контрактом по транзиту газа через территорию Украины.

Кремль назвал условие встречи Путина с Зеленским в Париже

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