Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее лидеры двух стран общались «весьма и весьма неплохо» по телефону, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

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