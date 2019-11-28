Политика

РИА НовостиРИА НовостиФранция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
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с чего всё началось
Между тем из письма, оказавшегося в распоряжении Frankfurter Allgemeine Zeitung
, следует, что 23 октября Эмманюэль Макрон направил Владимиру Путину ответное послание, в котором говорилось, что Париж «считает, что предложение Москвы заслуживает тщательного рассмотрения».
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