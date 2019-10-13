Политика

ИнтерфаксИнтерфаксКремль рассмотрит обращение Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля

Обращение руководства Израиля к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной в РФ к 7,5 годам колонии будет рассмотрено, пообещали в Кремле. "Обращение будет рассматриваться", – сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 14 октября в 06:40
с чего всё началось
Президент Израиля Реувен Ривлин 13 октября направил письмо
 своему российскому коллеге с просьбой помиловать израильтянку, приговоренную к семи с половиной годам в колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.
Фонтанка.Ру13 октября в 11:13

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