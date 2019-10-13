с чего всё началось

Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран.

Обращение руководства Израиля к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной в РФ к 7,5 годам колонии будет рассмотрено, пообещали в Кремле. "Обращение будет рассматриваться", – сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия Координаторы штабов ФБК сообщили о новых обысках в регионах У бывших и нынешних сотрудников и волонтеров региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с утра во вторник, 15 октября, проходят обыски.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.

Экономика «Росгеология» поработала на износ "Росгеология" попросила первого вице-премьера, главу Минфина Антона Силуанова выделить 10,3 млрд руб. из бюджета на докапитализацию холдинга, следует из писем главы геологоразведочной компании Сергея Горькова от 29 августа и 11 октября (копии есть у "Ъ").

Общество Россиянам пообещали теплый ноябрь В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Здоровье В Кузбассе построят вертолётные площадки для санавиации Первые вертолётные площадки для санавиации в Кемеровской области оборудуют в трёх крупных медицинских центрах к концу 2020 года.

Общество Мама убитой в Саратове девочки опубликовала видеообращение Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила всех местных жителей за поддержку и отметила, что город наполнен добрыми, сильными людьми, на которых можно опереться в трудную минуту.

Общество Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».

Политика МИД Украины придумал объяснение встрече Эрдогана с депутатами от Крыма В МИД Украины попытались дать объяснение тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российской делегацией в Анкаре 12 октября пожал руки двум депутатам Госдумы от Крыма Наталье Поклонской и Руслану Бальбеку.