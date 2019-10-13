с чего всё началось

Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран.

Обращение руководства Израиля к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной в РФ к 7,5 годам колонии будет рассмотрено, пообещали в Кремле. "Обращение будет рассматриваться", – сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Гаджеты Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11 В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.

Технологии Google Stadia будет запущена 19 ноября Облачная игровая платформа Google Stadia начнет работу 19 ноября. Об этом разработчики объявили в ознакомительном видео.

Политика Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.

Хоккей Овечкин вышел на 43-е место по очкам в НХЛ Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 43-е место по набранным очкам в истории НХЛ.

Экономика Клиентов раскладывают по пакетам Сбербанк планирует продавать услуги в наборе Правительство внесло в Думу законопроект о "банковском роуминге", а Сбербанк заговорил о переходе от комиссий за отдельные операции к пакетному обслуживанию клиентов.

Политика Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.

Происшествия СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным.

Армия и оружие Шойгу и глава Пентагона обсудили ситуацию в Сирии Главы Минобороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Футбол Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Политика В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.

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Политика Поклонская отреагировала на заявление преемницы Меркель о Крыме Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на слова преемницы канцлера Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении Крыма с Россией.

Космос Нобелевский лауреат исключил межпланетное переселение с Земли Все потому, что пригодные для жизни миры находятся очень далеко. И межпланетное переселение отменяется.