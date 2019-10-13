Политика

РИА НовостиРИА НовостиНетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху от имени и по поручению президента Реувена Ривлина обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар и ее возвращении в Израиль", - сообщается в его Twitter.
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Дмитрий Песков
Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС вчера в 06:40
с чего всё началось
Президент Израиля Реувен Ривлин 13 октября направил письмо
 своему российскому коллеге с просьбой помиловать израильтянку, приговоренную к семи с половиной годам в колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.
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