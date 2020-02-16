Политика

РБКРБККремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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с чего всё началось

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
РБК12:54

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Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

РБК12:54

РБК: Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Коммерсантъ13:20

Кремль потребовал от регионов создать праздник в день голосования по Конституции

URA.Ru13:30

Кремль поставил задачу превратить голосование по Конституции в праздник. Ждут «президентскую» явку

Фонтанка.Ру14:57

Администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по организации голосования по поправкам в Конституцию

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Кремль поручил сделать праздник в день голосования по Конституции

News.ru14:46

РБК: Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

БИЗНЕС Online13:49
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Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
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Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
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Переводчики рассказали о работе с Путиным

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