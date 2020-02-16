Политика
РБККремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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с чего всё началось
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.РБК12:54
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Политика
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
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Футбол
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Происшествия
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Общество
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Игры
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В сети появилось видео, в котором демонстрируется игровой процесс отмененной StarCraft: Ghost.
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Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
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По данным исследования компании «Delta Системы безопасности», чаще всего вывозы быстрого реагирования поступают в Уфе, Набережных Челнах и Сочи.
Политика
Лондон счел требования ЕС смехотворными
Великобритания считает, что ЕС выдвигает чрезмерные и смехотворные условия соглашения о свободной торговле, заявили источники в кабинете главы британского правительства Бориса Джонсона.
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Общество
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Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.
Политика
Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше
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