Политика

РБКРБККремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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с чего всё началось

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
РБК12:54

Подробнее о событии

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

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Поправкам дали свободу слова

Коммерсантъ17:22

Кремль потребовал от регионов создать праздник в день голосования по Конституции

URA.Ru13:30

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Эхо Москвы20:04

Кремль поставил задачу превратить голосование по Конституции в праздник. Ждут «президентскую» явку

Фонтанка.Ру14:57

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News.ru14:46

РБК: Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

БИЗНЕС Online13:49
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Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
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Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином

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