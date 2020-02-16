Политика
РБККремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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с чего всё началось
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.РБК12:54
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Здоровье
На Среднем Урале начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снижается. Об этом сегодня заявил заместитель губернатора Павел Креков.
Гаджеты
Характеристики и рендеры смартфонов линейки OnePlus 8 оказались в Сети
В Сети на нескольких порталах появились сведения о новой линейке смартфонов OnePlus 8, которых будет всего три.
Футбол
Смолов вошел в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов с первых минут начнет игру 24-го тура чемпионата Испании по футболу против "Реала".
Происшествия
Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Армия и оружие
Источник: Минобороны закупит до тысячи современных танков
Танки будущего Как пояснил источник издания "Ведомости", на которое ссылаются российские СМИ, в этих условиях Минобороны приняло решение приступить к массовому пополнению численности ОБТ за счет закупок более совершенных типов.
Хоккей
«Баффало» победил «Торонто», Коршков забил в дебютной игре
«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» — 5:2. Хозяева в третьем периоде за 91 секунду забили три гола.
Футбол
Моуринью о снятии очков с «Ман Сити»: «Станет ли чемпионом клуб, занявший 2-е место в 2018 году?»
В 2018 году «Манчестер Юнайтед» под руководством португальца завершил сезон на втором месте АПЛ вслед за «горожанами».
Армия и оружие
США захотели заменить в Африке американских солдат на местных
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Здоровье
Учебный процесс возобновился почти во всех школах Читы
Учебный процесс, приостановленный из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, возобновился практически во всех школах Читы.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Здоровье
Стало известно, как развивается эпидемия ОРВИ и гриппа в Томске
Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило, что в Томске, а также в других районах Томской области на минувшей неделе был превышен эпидпорог по заволеваемости ОРВИ и гриппом.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Здоровье
Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет
По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Гаджеты
Новый Google Chrome делает технологии будущего реальностью
Компания Google вовсю работает над внедрением давно ожидаемых технологий «будущего» в свой фирменный браузер Chrome.
Здоровье
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1770 человек
Сообщается, что на 17 февраля 10,8 тыс. человек удалось вылечить от смертельного вируса, число инфицированных в стране превысило 70,5 тыс. Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, от коронавируса в КНР погибли 1523 человека, заражены болезнью более 66,4 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
Происшествия
ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции
Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
Общество
В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР
В Приморский край после дефицита, вызванного закрытием границы, пришла крупная партия овощей из Китая.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Происшествия
В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи
"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Футбол
Пуйоль: «Месси может играть до 38 лет»
Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что представлять каталонскую команду без Лионеля Месси ещё рано.
Биатлон
Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Общество
Пилот, который два часа кружил над Кольцово, оказался популярным блогером
Самолетом, который два часа не мог сесть в Кольцово из-за тумана 15 февраля, управлял пилот Алексей Кочемасов, более известный как блогер летчик Леха.