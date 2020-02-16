Политика

РБКРБККремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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с чего всё началось

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
РБК12:54

Подробнее о событии

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

РБК12:54

Поправкам дали свободу слова

Коммерсантъ17:22

Кремль потребовал от регионов создать праздник в день голосования по Конституции

URA.Ru13:30

Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы20:04

Кремль поставил задачу превратить голосование по Конституции в праздник. Ждут «президентскую» явку

Фонтанка.Ру14:57

Кремль поручил сделать праздник в день голосования по Конституции

News.ru14:46

РБК: Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

БИЗНЕС Online13:49
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Здоровье

На Среднем Урале начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снижается. Об этом сегодня заявил заместитель губернатора Павел Креков.
Телеканал ОТВ 14 февраля в 10:04
Гаджеты

Характеристики и рендеры смартфонов линейки OnePlus 8 оказались в Сети

В Сети на нескольких порталах появились сведения о новой линейке смартфонов OnePlus 8, которых будет всего три.
Faktom 08:11
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на пути в Финляндию

Коммерсантъ 16:38
Футбол

Смолов вошел в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов с первых минут начнет игру 24-го тура чемпионата Испании по футболу против "Реала".
Интерфакс-Спорт 14:12
Происшествия

Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
РБК 21:05
Армия и оружие

Источник: Минобороны закупит до тысячи современных танков

Танки будущего Как пояснил источник издания "Ведомости", на которое ссылаются российские СМИ, в этих условиях Минобороны приняло решение приступить к массовому пополнению численности ОБТ за счет закупок более совершенных типов.
Военное обозрение 14 февраля в 17:31
Хоккей

«Баффало» победил «Торонто», Коршков забил в дебютной игре

«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» — 5:2. Хозяева в третьем периоде за 91 секунду забили три гола.
Спорт-Экспресс 21:40
Футбол

Моуринью о снятии очков с «Ман Сити»: «Станет ли чемпионом клуб, занявший 2-е место в 2018 году?»

В 2018 году «Манчестер Юнайтед» под руководством португальца завершил сезон на втором месте АПЛ вслед за «горожанами».
Sports.ru 11:54
Армия и оружие

США захотели заменить в Африке американских солдат на местных

Красная весна 14 февраля в 12:09
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ 18:53
Здоровье

Учебный процесс возобновился почти во всех школах Читы

Учебный процесс, приостановленный из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, возобновился практически во всех школах Читы.
Zabnews.ru 22:00
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM 19:59
Здоровье

Стало известно, как развивается эпидемия ОРВИ и гриппа в Томске

Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило, что в Томске, а также в других районах Томской области на минувшей неделе был превышен эпидпорог по заволеваемости ОРВИ и гриппом.
Tomsk.Ru 14 февраля в 21:30
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Здоровье

Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет

По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Новые Известия 14 февраля в 06:33
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 19:46
Спорт

Российские борцы выиграли 9 золотых медалей и командные зачеты ЧЕ

РИА Новости 16:49
Гаджеты

Новый Google Chrome делает технологии будущего реальностью

Компания Google вовсю работает над внедрением давно ожидаемых технологий «будущего» в свой фирменный браузер Chrome.
iXBT.com 20:23
Здоровье

Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1770 человек

Сообщается, что на 17 февраля 10,8 тыс. человек удалось вылечить от смертельного вируса, число инфицированных в стране превысило 70,5 тыс. Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, от коронавируса в КНР погибли 1523 человека, заражены болезнью более 66,4 тыс. человек.
REGNUM 21:36
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
Мой Брянск вчера в 04:11
Происшествия

ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции

Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
ТАСС 22:47
Общество

В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР

В Приморский край после дефицита, вызванного закрытием границы, пришла крупная партия овощей из Китая.
Российская газета вчера в 02:04
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Брянские новости вчера в 12:35
Биатлон

Биатлонист Логинов завоевал вторую медаль на ЧМ в Италии

REGNUM 10:48
Происшествия

В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи

"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Газета.Ru 14:12
Футбол

Пуйоль: «Месси может играть до 38 лет»

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что представлять каталонскую команду без Лионеля Месси ещё рано.
Евро-футбол.ру 15:47
Биатлон

Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.
RT на русском 12:59
Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru 15:37
Общество

Пилот, который два часа кружил над Кольцово, оказался популярным блогером

Самолетом, который два часа не мог сесть в Кольцово из-за тумана 15 февраля, управлял пилот Алексей Кочемасов, более известный как блогер летчик Леха.
URA.Ru вчера в 12:27
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